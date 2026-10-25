Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume

Moartea extrem de mediatizată a lui Evgheni Prigojin, fondatorul Grupului Wagner, după ce a intrat în conflict cu președintele rus Vladimir Putin, l-a lăsat pe fiul său, Pavel, în fruntea celei mai notorii forțe de mercenari din lume. La doar 25 de ani, el a moștenit un imperiu de luptători înarmați și traficanți de aur și de droguri, care a fost absorbit în mare parte de Ministerul rus al Apărării. Totuși, fiul celui poreclit „bucătarul lui Putin” a reușit să păstreze controlul și, chiar, să extindă operațiunile unei fortărețe africane a mercenarilor ruși, pe care Kremlinul nu a putut să pună stăpânire, relatează Wall Street Journal.

Pavel Prigojin încă învăța cum funcționează afacerea cu mercenari, când avionul privat al tatălui său a explodat la o altitudine de 8.500 de metri în regiunea Tver a Rusiei. Pavel era cândva considerat un simplu playboy răsfățat, însă în cei trei ani de la incidentul din 2023, el nu doar că a reușit să continue operațiunile Grupării Wagner în Africa, ci chiar le-a extins, în special în Republica Centrafricană, principala fortăreață a mercenarilor ruși de pe acest continent, potrivit dezvăluirilor făcute de foști asociați ai grupării, oficiali guvernamentali, afaceriști și cercetători din Bangui, capitala țării africane.

Afacerea de familie a lui Prigojin include atât întreprinderi legale, cât și activități ilegale care generează venituri de peste 400 de milioane de dolari pe an, potrivit estimărilor Inițiativei Globale împotriva Crimei Organizate Transnaționale de la Geneva.

Din baza lor de la Bangui, Pavel Prigojin și în jur de 500 de mercenari aflați sub comanda sa au preluat controlul asupra mai multor mine de aur. Aceștia se ocupă de protecția președintelui țării, Faustin-Archange Touadera, și luptă contra grupărilor insurgente, ceea ce face ca mercenarii lui Prigojin să fie indispensabili pentru elita politică a Republicii Centrafricane.

Prigojin a preluat și conducerea rețelei de trafic cu arme a tatălui său, prin care grupul de mercenari vinde armament unor grupări rebele din Sudan și Libia.

Wagner produce și comercializează vodca Wa Wa Wa (Fire&Fire) și berea Africa Ti L’Or (Africa is Gold) și controlează o mare parte din piața locală de tramadol, un opioid eliberat pe bază de rețetă.

Pavel Prigojin a preluat și conducerea rețelei de trafic cu arme a tatălui său (în poză), prin care grupul de mercenari vinde armament unor grupări rebele din Sudan și Libia. Foto: Profimedia Images

Grupul Wagner se afundă tot mai mult în lumea crimei organizate

„Wagner s-a transformat dintr-un grup puternic de forțe speciale într-o rețea dizgrațiată care pare că se afundă tot mai mult în lumea crimei organizate”, a spus Lou Osborn, un investigator din partea organizației Inpact din Elveția, care monitorizează activitățile Wagner în Africa.

„Bănuiesc că lui Pavel i s-a permis să continue activitatea, ceea ce înseamnă că a ajuns la o înțelegere cu Kremlinul” sau a fost pus într-o situație din care nu mai poate amenința regimul lui Putin, potrivit lui Osborn.

Când era mai tânăr, Pavel Prigojin posta imagini cu el la bordul unor avioane private sau dezbrăcat pe puntea superiahtului familiei lui. La vârsta de 20 de ani, tatăl lui l-a pus să administreze vilele de lux și blocurile de apartamente deținute de holdingul familiei Prigojin.

Evgheni Prigojin voia ca Pavel, care mai are două surori, să fie cel care va conduce afacerile de sute de milioane de dolari ale familiei, după tatăl lui, potrivit investigatorilor de la „All Eyes on Wagner”.

Pavel apărea în poze postate pe rețelele sociale în ipostaza de patriot rus, luptând în războiul civil din Siria, unde a primit distincția „Crucea Neagră” a Grupării Wagner pentru vitejie, și a lucrat ca ofițer de informații și operator de drone în războiul din Ucraina.

„Fiul meu ia parte deja la operațiunea militară specială”, s-a lăudat Evgheni Prigojin la șase luni de la declanșarea invaziei rusești asupra Ucrainei. În testamentul său, Prigojin l-a desemnat pe fiul său drept moștenitorul principal.

Mine de aur și afaceri de sute de milioane de dolari în Africa

Acum, Pavel călătorește des din Sankt Petersburg în Bangui, unde stă la un hotel de cinci stele, care funcționează și ca sediu de facto al Wagner, cât timp el se află în Republica Centrafricană.

Bărbați înarmați cu puști AK-47 păzesc perimetrul hotelului și îi verifică chiar și pe înalții oficiali și diplomații acestei țări, atunci când intră în hotel să se întâlnească cu Prigojin, potrivit dezvăluirilor unor cercetători și oficiali din țara africană.

Prigojin a extins producția celei mai mari mine de aur din Republica Centrafricană, pe care tatăl lui a pus inițial stăpânire. Veniturile se ridică la aproximativ 250 de milioane de dolari pe an, potrivit institutului de cercetare de la Geneva.

Kremlinul a preluat controlul asupra operațiunilor Wagner din Rusia și a creat organizația paramilitară Africa Corps, aflată sub comanda Ministerului Apărării. Foto: Profimedia Images

„În ceea ce privește operațiunile din Republica Centrafricană, Pavel i-a călcat pe urme tatălui său cu ușurință”, a spus Nathalia Dukhan, cercetătoare principală din partea Inițiativei Globale.

Evgheni Prigojin a avut cândva 5.000 de luptători Wagner sub comanda sa, răspândiți în șase țări din Africa. Operațiunile lor din Republica Centrafricană erau printre cele mai profitabile: ei vindeau mineralele extrase din minele pe care le aveau sub control, iar profitul era împărțit între Grupul Wagner și guvernul țării.

Gruparea de mercenari a lui Prigojin a jucat un rol important și în războiul din Ucraina, recrutând pușcăriași pentru a umple golurile provocate de pierderile umane mari ale armatei ruse.

Guvernul Republicii Centrafricane a convins Kremlinul să nu îi înlocuiască pe mercenarii Wagner

După moartea lui Evgheni Prigojin, Kremlinul a preluat controlul asupra operațiunilor Wagner din Rusia și a creat organizația paramilitară Africa Corps, aflată sub comanda Ministerului Apărării.

Pavel Prigojin a zburat imediat la Bangui, unde, împreună cu alți reprezentanți și comandanți militari ai Wagner din Republica Centrafricană, a purtat discuții cu oficialii țării africane în hoteluri, restaurante și birouri.

Președintele Touadera le-a cerut oficialilor de la Moscova să nu îi înlocuiască pe luptătorii Wagner cu soldați din armata rusă, consolidându-i astfel poziția lui Prigojin și integrând mercenarii grupării în poliția locală, în armata țării și în unitățile serviciilor de informații.

„Bangui s-a luptat mai tare decât orice altă capitală ca să păstreze aceeași înțelegere – protecția regimului în schimbul mineralelor – tocmai pentru că a funcționat atât de bine”, a spus Justyna Gudzowska, directoare executivă a grupului de investigații Sentry de la Washington.

Prigojin a discutat direct cu oficialii africani, inclusiv cu ministrul minelor, Rufin Benam Beltoungou, despre cum să mențină cât mai bine comerțul cu aur, evitând restricțiile internaționale și piețele strict reglementate.

Beltoungou, un aliat apropiat al Wagner, a fost de acord să îl ajute pe Prigojin să exporte aur prin emiterea de documente ce identifică marfa drept proprietatea statului, potrivit oficialilor citați de WSJ. În ultimele trei luni, aceste transporturi de aur au ajuns în Belarus, un aliat important al Kremlinului.

„Președintele Wagner” și rebelii recrutați ca mercenari, după ce au fost capturați în luptă

Criticii au ajuns să îl numească „Președintele Wagner” pe Touadera, după ce mai multe posturi radio finanțate de Wagner au început să emită propagandă anti-occidentală pentru susținerea actualului președinte al Republicii Centrafricane.

Sub comanda lui Prigojin, Grupul Wagner și-a mărit efectivul cu luptători rebeli capturați, care au trecut în tabăra adversă.

Între timp, mercenarii Wagner s-au implicat și în traficul de droguri din țara africană. Miliții pro-guvernamentale aliate cu gruparea lui Prigojin au atacat, răpit și ucis mineri care au încercat să extragă aur de pe pământurile exploatate de Wagner.

În luna aprilie, în timp ce Prigojin se afla din nou în hotelul de lux din Bangui, luptători Wagner au monitorizat din aer, la bordul unor elicoptere rusești, operațiunile de exploatare a aurului în apropiere de granița cu Sudanul de Sud.

Cercetătorii locali spun că Pavel Prigojin a pus ochii pe noi zăcăminte de aur.

Editor : Raul Nețoiu