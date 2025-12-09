Ultimatumul lui Donald Trump pentru Volodimir Zelenski: președintele ucrainean trebuie să răspundă în „câteva zile” la planul de pace

Trimișii lui Donald Trump i-au dat lui Volodimir Zelenski câteva zile pentru a răspunde la un acord de pace propus, care cere Ucrainei să accepte pierderi teritoriale în schimbul unor garanții de securitate nespecificate din partea SUA, potrivit unor oficiali informați cu privire la discuții, scrie Financial Times.

Președintele Ucrainei le-a spus omologilor săi europeni că, în timpul unei convorbiri telefonice de două ore de sâmbătă, a fost presat de trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și de ginerele președintelui american, Jared Kushner, să ia o decizie rapidă. O persoană care cunoaște calendarul propus Kievului a spus că Trump spera ca acordul să fie încheiat „până la Crăciun”.

Potrivit surselor FT, Zelenski le-a spus trimișilor SUA că are nevoie de timp pentru a se consulta cu alți aliați europeni înainte de a reacționa la propunerea Washingtonului, despre care Kievul se teme că ar putea fractura unitatea occidentală dacă SUA vor merge mai departe fără acordul Europei.

Unul dintre oficialii occidentali a descris partea ucraineană ca fiind blocată între cererile teritoriale pe care nu le poate accepta și partea americană pe care nu o poate respinge. „Sincer să fiu, americanii caută astăzi un compromis”, a declarat Zelenski reporterilor într-o conferință de presă pe WhatsApp luni seara.

Președintele ucrainean s-a întâlnit luni, la Londra, cu omologii săi din așa-numitul E3 – Franța, Germania și Marea Britanie. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat urgența situației la începutul întâlnirii de la 10 Downing Street, spunând că liderii s-au reunit pentru a discuta „zilele următoare. Pentru că acesta ar putea fi un moment decisiv pentru noi toți”.

Zelenski a declarat marți seara că lucrează „foarte activ” la componentele unui acord pentru încheierea războiului.

„Componentele ucrainene și europene au fost deja elaborate în detaliu și suntem gata să le prezentăm partenerilor noștri din America”, a spus el. „Împreună cu partea americană, ne așteptăm să facem pașii posibili cât mai eficient și cât mai repede posibil”.

Steve Witkoff și Jared Kushner au colaborat cu negociatorii de la Kiev la Miami săptămâna trecută, în cadrul unor negocieri care au durat trei zile. Zelenski a fost reprezentat de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, și Andrii Hnatov, șeful statului major general.

Președintele ucrainean a indicat că s-au înregistrat progrese în revizuirea planului de pace inițial al SUA, format din 28 de puncte, care fusese elaborat cu o contribuție semnificativă din partea Rusiei. Acesta includea inițial mai multe puncte „anti-ucrainene” pe care Zelenski a declarat că nu le va accepta, dar care au fost reduse acum la 20 de puncte și sunt mai favorabile Kievului.

Zelenski le-a spus luni liderilor europeni că se teme că UE va renunța la planul de acordare a unui „împrumut de reparații” Ucrainei, garantat cu activele înghețate ale băncii centrale ruse, în principal din teama de a supăra Washingtonul și de a pierde sprijinul pentru garanțiile europene de apărare și securitate.

Într-un interviu acordat luni publicației Politico, Trump a fost întrebat dacă a stabilit un termen limită pentru ca Zelenski să accepte acordul. „Păi, va trebui să se pună pe treabă și să înceapă să accepte lucrurile... pentru că pierde”, a spus președintele american despre omologul său ucrainean.

În ultimele luni, forțele ruse au intensificat atacurile cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice a Ucrainei și înregistrează progrese constante, deși costisitoare, pe câmpul de luptă din sud-est. În regiunea Donețk, pe care Rusia și SUA presează Ucraina să o cedeze ca parte a unui acord de pace, forțele Moscovei au capturat o mare parte din bastionul strategic Pokrovsk și amenință cu încercuirea orașului satelit Mîrnohrad – care înseamnă „orașul păcii”.

Pierderea acestor orașe ar fi o lovitură pentru moralul Kievului și ar oferi Kremlinului o potențială rampă de lansare pentru a ataca mai adânc în regiune. Oficialii ucraineni au declarat pentru FT că președintele Vladimir Putin a afirmat în mod fals că a capturat în totalitate orașele, în încercarea de a-l convinge pe Trump că armata rusă nu poate fi oprită.

În declarația sa de marți seara, Zelenski a menționat că un acord de pace adevărat depinde în continuare de acceptul țării responsabile de declanșarea celui mai mare război din Europa din 1945.

„Și, așa cum observă pe bună dreptate partenerii noștri din echipele de negociere, totul depinde de disponibilitatea Rusiei de a lua măsuri eficiente pentru a opri vărsarea de sânge și a preveni reaprinderea războiului”, a spus el.

Editor : B.E.