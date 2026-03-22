Video Ultimatumul lui Trump pentru Iran: centralele electrice vor fi distruse, dacă Strâmtoarea Ormuz nu e redeschisă. Replica Teheranului

Atac asupra unui depozit de petrol din Teheran, Iran, 7 martie. Foto: Profimedia

Donald Trump a lansat, sâmbătă seara, un ultimatum Iranului: Statele Unite vor distruge centralele electrice din Iran dacă Republica Islamică nu redeschide Strâmtoarea Ormuz traficului maritim în 48 de ore, a afirmat el într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social. Mesajul vine în cea de-a 23-a zi de război în Orientul Mijlociu.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a scris preşedintele american.

Armata iraniană a anunţat duminică că va viza infrastructurile energetice şi staţiile de desalinizare din regiune în cazul în care Donald Trump îşi va pune în aplicare ameninţările de a distruge centralele termice iraniene.

„Dacă infrastructura petrolieră şi energetică a Iranului este atacată de inamic, toate infrastructurile energetice, de tehnologie informaţională şi de desalinizare a apei aparţinând Statelor Unite şi regimului din regiune vor fi vizate”, a declarat purtătorul de cuvânt al comandamentului operaţional al armatei, Khatam al-Anbiya, într-un comunicat publicat de agenţia Fars.

El nu a precizat la ce „regim” se referea.

Top Citite
Sanae Takaichi Donald Trump (1)
1
Cum a reușit premierul japonez Sanae Takaichi, contrar așteptărilor, să transforme a doua...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
2
Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima...
trufe negre
3
Garda de Mediu a dat amenzi de aproape 1,8 milioane de lei după controale în toată țara...
orban putin
4
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
5
Cine câştigă dacă se încheie acum războiul din Iran. „Există un învins clar” (Reuters)
Donald Trump și-a trimis oamenii la ”palatul” lui Gigi Becali: 2.000.000.000 $! Ce s-a întâmplat
Digi Sport
Donald Trump și-a trimis oamenii la ”palatul” lui Gigi Becali: 2.000.000.000 $! Ce s-a întâmplat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Missiles launched from Iran towards Israel seen over Hebron in West Bank
Război în Orientul Mijlociu, ziua 23. Donald Trump dă un ultimatum Teheranului: Strâmtoarea Ormuz trebuie deschisă în 48 de ore
v putin sta la birou, telefoane in spate, press papier in fata lui
„Putin personal s-a temut”. Cum a preluat Kremlinul metodele Iranului după ce a văzut ce a pățit Khamenei
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul puterii: mărturiile fiului președintelui iranian
telegram continut interzis ilegal
Cine se află în spatele canalelor Telegram pline de clipuri cu prizonieri de război ucraineni uciși și cu cadavrele lor profanate
G20 Summit Rio de Janeiro 2024 - Day One
Spania vs. SUA: atitudinea lui Pedro Sánchez față de Trump este dictată de politica internă, dar este și un test decisiv pentru Europa
Recomandările redacţiei
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al...
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete, despre prețul carburantului: „E posibil să sară de 10...
Ministerul Afacerilor Externe.
MAE face precizări despre românca acuzată că a încercat să intre cu...
Donald Trump și steagul UE în fundal
Internaționala populistă se prăbușește. Războiul lui Trump contra...
Ultimele știri
Simulare Bacalaureat 2026: Reguli stricte pentru elevi. Ce greșeli duc la eliminarea din examen
Alegeri parlamentare în Slovenia: luptă dură între partidul actualului premier, Robert Golob, și cel al ultraconservatorulu Janez Jansa
Descoperirea „oxigenului întunecat” în adâncurile marine „contravine în mod fundamental termodinamicii”
Citește mai multe
