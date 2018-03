Ultimatumul premierului britanic pentru Rusia: Dați explicații sau recurgem la represalii

Premierul britanic Theresa May i-a dat timp președintelui Rusiei Vladimir Putin până la miezul nopții pentru a da explicații privind otrăvirea fostului spion rus Sergey Skripal cu o neurotoxină extrem de periculoasă. May a amenințat Rusia cu represalii pentru „încercarea nerușinată de a asasina civili nevinovați” pe teritoriul Marii Britanii, relatează The Telegraph.

Fostul agent dublu rus Serghei Skripal şi fiica sa Iulia au fost otrăviţi cu un agent neurotoxic numit „novicioc” (novice), o armă dezvoltată de Uniunea Sovietică la sfârşitul Războiului Rece, a declarat luni Theresa May în Parlament, unde a anunţat că Guvernul ei a conchis că Rusia este „foarte probabil” vinovată de otrăvirea fostului colonel GRU şi a fiicei sale, relatează News.ro.

„Fie aceasta a fost o acțiune directă a Rusiei împotriva țării noastre, fie guvernul rus a pierdut controlul unei neurotoxine cu potențial catastrofic și a permis ca aceasta să ajungă pe mâinile altora”, a spus May, în Parlamentul britanic.

Ea a adăugat că ambasadorul Rusiei în Regatul Unit a fost chemat pentru a da explicații cu privire la cele două posibilități și a avertizat că, dacă nu va primi „un răspuns credibil” până marți, la ora 23:59, Marea Britanie va concluziona că acesta a fost un atac al Moscovei.

May a avertizat că se vor lua măsuri drastice împotriva Rusiei, însă nu a precizat despre ce „represalii” este vorba.

Pe de altă parte, guvernul de la Kremlin neagă orice implicare în atacul asupra lui Skripal și a fiicei acestuia și au respins acuzațiile drept „nefondate”.