Ultimele date despre starea de sănătate a liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, se bucură de o sănătate de fier şi conduce ţara, a declarat vineri un oficial iranian, atribuind absenţa sa publică unor motive de securitate, relatează CNN, potrivit News.ro.

„Motivul absenţei sale din ochii publicului este respectarea considerentelor de securitate datorate circumstanţelor speciale actuale”, a declarat Ali Bahraini, reprezentantul Iranului la Biroul Naţiunilor Unite din Geneva, potrivit reţelei de ştiri a studenţilor afiliate statului iranian SNN.

Diplomatul a dat asigurări că liderul suprem „se bucură de o sănătate de fier şi continuă să conducă ţara”.

Mojtaba Khamenei nu a mai apărut în public de când tatăl său şi fostul lider suprem, Ali Khamenei, a fost asasinat luna trecută în urma atacurilor comune ale SUA şi Israelului. Mojtaba a emis doar declaraţii scrise de când a fost desemnat succesor.

La începutul acestei luni, o sursă familiarizată cu situaţia a declarat pentru CNN că acesta a suferit o fractură la picior şi alte leziuni minore în prima zi a campaniei de bombardamente a SUA şi Israelului. Pe lângă rana la picior, Khamenei, în vârstă de 56 de ani, avea o vânătaie în jurul ochiului stâng, precum şi leziuni minore la faţă, a precizat sursa.

Mojtaba a fost anunțat ca lider suprem pe 9 martie, după ce susținătorii săi din tabăra conservatoare s-au mobilizat în jurul său pentru a-i succeda tatălui. Reacția sa publică s-a limitat la o declarație scrisă pe Telegram, trei zile mai târziu, alimentând speculațiile privind gravitatea rănilor suferite în atacul israelian asupra reședinței tatălui său.

Serviciile de informații americane și israeliene l-au considerat pe Ali Larijani, responsabil cu securitatea, drept lider de facto al Iranului, până când acesta a fost asasinat de Israel marțea trecută.

„Toți liderii lor au dispărut. Următorul nivel de lideri a dispărut și el. Și următorul nivel este, în mare parte, dispărut. Acum nimeni nu mai vrea să fie la conducere acolo. Ne este greu. Vrem să vorbim cu ei, dar nu avem cu cine. Și, știți ceva, ne convine așa”, declara președintele american Donald Trump.

