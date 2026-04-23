Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mojtaba Khamenei. De ce nu poate apărea liderul suprem în public

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, se recuperează încă după rănile grave la față și la picioare suferite în atacul aerian care i-a ucis tatăl la începutul războiului, au declarat pentru Reuters trei persoane apropiate cercului său apropiat.

Fața lui Khamenei a fost desfigurată în atacul asupra complexului liderului suprem din centrul Teheranului și acesta suferit o leziune semnificativă la unul sau la ambele picioare, au declarat toate cele trei surse.

Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, se recuperează şi este în deplinătatea facultăţilor mentale, potrivit surselor citate.

El participă la întâlniri cu înalți oficiali prin intermediul conferințelor audio și este implicat în luarea deciziilor cu privire la probleme majore, inclusiv războiul și negocierile cu Washingtonul, au declarat două dintre ele.

Unde se ascunde, un mister pentru public

Relatările persoanelor apropiate cercului apropiat al lui Khamenei oferă cea mai detaliată descriere a stării liderului din ultimele săptămâni. Reuters nu a putut verifica independent descrierile lor.

Locul unde se află Khamenei, starea sa de sănătate și capacitatea sa de a conduce rămân în mare parte un mister pentru public.

Misiunea Iranului pentru Națiunile Unite nu a răspuns întrebărilor Reuters cu privire la amploarea rănilor suferite de Khamenei sau la motivul pentru care nu a apărut încă în nicio imagine sau înregistrare.

Khamenei a fost rănit pe 28 februarie, în prima zi a războiului lansat de SUA și Israel, în atacul care l-a ucis pe tatăl și predecesorul său, ayatollahul Ali Khamenei, care condusese din 1989. Soția, cumnatul și cumnata lui Mojtaba Khamenei s-au numărat printre alți membri ai familiei sale uciși în atac.

Și-a delegat, pentru moment, puterea decizională către generalii Gardienilor Revoluției

Nu a existat nicio declarație oficială iraniană cu privire la amploarea rănilor lui Khamenei. Cu toate acestea, un prezentator de știri de la televiziunea de stat l-a descris drept „janbaz”, un termen folosit pentru cei grav răniți în război, după ce a fost numit lider suprem.

Un apropiat din cercul lui Khamenei a declarat că imaginile cu liderul suprem ar putea fi publicate în decurs de una sau două luni și că ar putea chiar să apară în public atunci, deși toate cele trei surse au subliniat că va apărea doar atunci când starea sa de sănătate și situația de securitate o vor permite.

Potrivit cotidianului The New York Times, care citează mai mulți oficiali iranieni care au vorbit sub condiția anonimatului, Khamenei și-a delegat, „cel puțin pentru moment”, puterea decizională către generalii Gărzii Revoluției, armata ideologică a Republicii Islamice.

Așteaptă o proteză, a fost operat de mai multe ori

„A suferit trei intervenții chirurgicale la un picior și așteaptă o proteză. A fost operat și la o mână și își recuperează treptat funcționalitatea acesteia. Fața și buzele i-au fost grav arse, ceea ce îi îngreunează vorbirea”, a continuat cotidianul, care afirmă că a intervievat patru oficiali iranieni informați cu privire la starea sa de sănătate. Într-un final va avea nevoie de operație estetică, au adăugat sursele citate.

Khamenei trăiește într-un loc ținut secret, înconjurat de medici și de o echipă medicală, printre care se numără președintele Massoud Pezeshkian, el însuși chirurg cardiac, precum și ministrul Sănătății iranian, potrivit ziarului.

Comunicare pe stil vechi: mesaje scrise de mână, curieri

Comandanții de rang înalt din Garda Revoluționară și înalții oficiali ai guvernului evită să-l viziteze, de teamă că Israelul îi va urmări și îl va elimina. Comunicarea cu el se desfășoară prin metode învechite: mesajele sunt scrise de mână, sigilate în plicuri și transmise printr-un lanț uman de curieri care se deplasează pe drumuri secundare și cu motocicletele până la ascunzătoarea sa, adaugă cotidianul.

Eforturile medicale se concentrează în prezent pe stabilizarea stării sale de sănătate și pe recuperarea sa, în timp ce conducerea efectivă a țării trece în mâinile conducerii militare.

Potrivit New York Times, pasdaranii considerau războiul cu Statele Unite și Israelul „o amenințare la adresa supraviețuirii regimului”, amenințare care este acum ținută sub control. De asemenea, ei au fost însărcinați cu strategia militară, în special cu blocada strâmtorii Ormuz.

Consolidarea puterii Gărzii Revoluționare

Garda Revoluționară, înființată pentru a apăra Revoluția Islamică din 1979, și-a consolidat treptat puterea prin ocuparea unor funcții politice de vârf, prin participarea la industrii-cheie, prin controlul operațiunilor de informații și prin cultivarea legăturilor cu grupările militante din Orientul Mijlociu care împărtășesc ostilitatea Iranului față de Israel și Statele Unite.

Dar sub conducerea lui Khamenei senior, ei trebuiau să se supună în mare parte voinței sale, ca figură religioasă singulară care îndeplinea și funcția de comandant suprem al forțelor armate. El a împuternicit Garda, iar în timp aceasta a devenit instrumentul și pilonul domniei sale.

Asasinarea lui Khamenei în prima zi a războiului a creat un vid și o oportunitate. Gărzile s-au raliat în spatele lui Mojtaba în lupta pentru succesiune care a urmat și au jucat un rol esențial în alegerea sa ca al treilea lider suprem al Iranului.

Garda Revoluționară dispune de multiple pârghii de putere. Comandantul suprem este generalul de brigadă Ahmad Vahidi. Generalul Mohammad Bagher Zolghadr, noul șef al Consiliului Suprem de Securitate Națională, este un fost comandant al Gărzii Revoluționare, cunoscut pentru pozițiile sale intransigente. Generalul Yahya Rahim Safavi, comandant, a fost consilierul militar principal atât al tatălui, cât și al fiului, lideri supremi.

