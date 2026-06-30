Ultimul apel pe telefonul fix tradiţional în Finlanda. Ce fac alte țări în acest timp

Finlanda şi-a deconectat marţi reţeaua tradiţională de telefonie fixă, după aproape 150 de ani de funcţionare, devenind astfel încă o ţară care a trecut deplin la infrastructura telefonică digitală, relatează AFP.

Printre ţările europene, Estonia, Ţările de Jos (Olanda), Norvegia şi Spania au făcut deja acest pas, în timp ce numeroase ţări din întreaga lume instalează cabluri de fibră optică ce pot deservi deopotrivă serviciile de internet şi apelurile vocale.

Reţeaua finlandeză de telefonie fixă fost dată în funcţiune în anii 1880. Dar acum revoluţia digitală a măturat vechea tehnologie bazată pe fire de cupru, astfel că ţara nordică, unde-şi are originea compania Nokia, una dintre promotoarele telefoniei mobile, a văzut utilizarea telefoniei fixe înlocuită complet de tehnologia mobilă.

Elisa, ultimul mare operator de telecomunicaţii din Finlanda care încă mai dispunea de o reţea de telefonie fixă, a marcat sfârşitul acestui serviciu cu un apel între directorul general al companiei, Topi Manner, şi directorul Agenţiei naţionale pentru comunicaţii şi transporturi, Jarkko Saarimaki.

Cei doi, care au discutat despre viitorul tehnologiei mobile, şi-au rememorat mai întâi amintiri legate de telefoanele fixe, primul amintind de adolescenţa sa petrecută la Londra, în anii '80, când suna acasă o dată pe săptămână, la o oră prestabilită pentru a se asigura că întreaga familie era prezentă.

Compania Elisa anunţase din luna ianuarie că îşi va desfiinţa serviciul de telefonie fixă, afirmând atunci că mai avea doar câteva mii de abonaţi pentru acest serviciu şi că nu a mai vândut abonamente noi în ultimii ani, notează AFP, citată de Agerpres.

Singurii furnizori de telefonie fixă în Finlanda au rămas în prezent câţiva operatori locali, care gestionează câteva mii de abonamente pentru apeluri locale.

Editor : Liviu Cojan