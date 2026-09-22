Ultimul discurs al lui Antonio Guterres ca secretar general al ONU: A cerut restricţii privind AI şi încetarea războaielor

Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a profitat de ultimul său discurs în faţa Adunării Generale, susţinut marţi, pentru a îndemna liderii lumii să reglementeze inteligenţa artificială, să pună capăt războaielor, să se concentreze asupra schimbărilor climatice şi să reformeze instituţiile ONU, despre care a avertizat că se confruntă cu dificultăţi în a face faţă provocărilor globale tot mai mari, relatează Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Fostul premier portughez, al cărui al doilea mandat de cinci ani se încheie la 31 decembrie, şi-a reiterat apelurile pentru o supraveghere la nivel mondial a riscurilor asociate inteligenţei artificiale, chiar în momentul în care Consiliul de Securitate al ONU - format din 15 membri - se pregăteşte să găzduiască lideri din domeniul AI pentru o informare privind această tehnologie puternică.

De asemenea, Guterres a abordat problema blocajului din cadrul organizaţiei, în contextul în care aproape 130 de lideri mondiali s-au reunit la New York, iar preşedintele chinez Xi Jinping şi alţi lideri - inclusiv cei din Africa de Sud, India şi Germania - absentează de la această reuniune diplomatică.

Delegaţii au răspuns cu aplauze prelungite atunci când Guterres a pledat pentru soluţia cu două state pentru israelieni şi palestinieni, a cerut ca "poluatorii să plătească" pentru schimbările climatice şi a insistat asupra reformării instituţiilor internaţionale, cauze pe care le-a susţinut constant pe parcursul deceniului în care a condus Organizaţia Naţiunilor Unite.

Discursul a marcat încheierea unui mandat de zece ani în care Guterres a urmărit să poziţioneze ONU drept mediator în conflicte şi forum pentru reglementarea tehnologiilor emergente, chiar şi în condiţiile în care marile puteri au ocolit tot mai des organizaţia, iar Washingtonul i-a redus drastic finanţarea.

"Ţările care conduc această revoluţie tehnologică trebuie să facă schimb de informaţii privind riscurile emergente de siguranţă, să coopereze în domeniul testării şi evaluării şi să colaboreze pentru stabilirea unor măsuri de protecţie comune, care să ne apere pe toţi", a declarat Guterres în faţa adunării.

El a îndemnat liderii reuniţi la New York să "promoveze condiţiile pentru o evoluţie responsabilă a AI şi măsurile de siguranţă suplimentare necesare pentru a gestiona riscurile", precum şi să "depună eforturi pentru crearea unui cadru multilateral de gestionare a riscurilor asociate AI, susţinut de un mecanism de supraveghere credibil şi independent".

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat duminică faptul că Washingtonul a propus un nou mecanism de notificare privind siguranţa AI, pe care preşedintele american Donald Trump şi preşedintele chinez Xi să îl analizeze în cadrul summitului lor din această săptămână. Propunerea a rezultat în urma discuţiilor privind stabilirea unui dialog SUA-China pe tema AI şi ar viza incidentele legate de AI care au implicaţii asupra securităţii naţionale.

Guterres pledează de multă vreme pentru o guvernanţă globală a AI. În 2023, ONU a înfiinţat un organism consultativ privind AI, format din 39 de membri, printre care se numără directori ai unor companii de tehnologie, oficiali guvernamentali şi cadre universitare din ţări precum SUA, Rusia şi Japonia.

Consiliul de Securitate, organism însărcinat cu menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, s-a reunit în premieră pentru a discuta despre riscurile inteligenţei artificiale în acelaşi an în care China a afirmat că această tehnologie nu trebuie să devină un "cal scăpat de sub control", iar Washingtonul a avertizat împotriva utilizării ei pentru a cenzura sau reprima populaţia.

În ceea ce priveşte Orientul Mijlociu - unde conflictul s-a extins pe măsură ce avansul rebelilor houthi de-a lungul coastei Mării Roşii ameninţă rutele de navigaţie, iar tensiunile persistă în Strâmtoarea Ormuz - Guterres a pledat pentru "dezescaladare şi dialog".

"Haideţi să transmitem împreună un mesaj clar din această sală. Luptele trebuie să înceteze. Ajutorul umanitar trebuie să ajungă la destinaţie. Iar drepturile şi libertăţile de navigaţie trebuie restabilite pe deplin, în conformitate cu dreptul internaţional", a declarat Guterres.

De asemenea, el a ridicat spectrul epurării etnice ca urmare a acţiunilor Israelului în Cisiordania ocupată. "Toate părţile trebuie să respecte dreptul internaţional şi hotărârile" Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ), a continuat Guterres. "Nu putem lăsa ca soluţia cu două state să dispară sub ochii noştri", a adăugat el.

Referindu-se la sistemul ONU - criticat de Trump şi de alţii ca fiind supradimensionat şi ineficient, după ce Washingtonul s-a retras din mai multe agenţii ale organizaţiei şi i-a redus drastic finanţarea - Guterres a declarat că "mecanismele noastre de acţiune colectivă sunt supuse unei presiuni tot mai mari", iar instituţiile globale "continuă să reflecte realităţile de putere şi interesele unei epoci în mare parte apuse".

Guterres a profitat de acest discurs pentru a-şi lua rămas-bun de la majoritatea liderilor mondiali cu care a colaborat în ultimii zece ani.

"Aşadar, la 1 ianuarie, când nu voi mai fi Secretar General, să fiţi siguri de un lucru: oriunde mă voi afla şi orice voi face, voi continua să susţin cu tărie convingerea că pacea este posibilă", a spus el. "Voi continua să apăr valorile Cartei Naţiunilor Unite şi nu voi renunţa niciodată. Vă mulţumesc", şi-a încheiat el discursul.

Editor : M.B.