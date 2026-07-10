Umbra lui Marine Le Pen la summitul NATO: Șansele ca moștenirea lui Macron să supraviețuiască următorului președinte francez

Emmanuel Macron a părăsit ultimul său summit NATO fără fast — o situație potrivită pentru un președinte a cărui moștenire în domeniul apărării este amenințată de constrângerile fiscale și de perspectiva unui succesor de extremă dreaptă. Președintele francez — care a sosit târziu, a plecat devreme și abia a vorbit cu presa — a adoptat adesea o atitudine discretă la summiturile alianței. Cu toate acestea, în cei aproape zece ani de mandat, el a consolidat poziția Franței ca putere de frunte în cadrul NATO, desfășurând forțe franceze la granița cu Rusia și insistând asupra necesității de a se baza mai puțin pe SUA și de a spori independența Europei, comentează Politico.

Acesta este acum un impuls clar. „Summitul a arătat clar că europenii investesc din ce în ce mai mult și iau din ce în ce mai multe măsuri pentru a se apăra. Eu, unul, susțin acest lucru de nouă ani”, a declarat Macron reporterilor la încheierea summitului.

Moștenirea președintelui francez în domeniul apărării — definită de o reorientare către Europa — este marcată de o creștere a cheltuielilor de apărare și de primele etape ale includerii țărilor europene în forța de descurajare nucleară a Franței. Însă, pe măsură ce mandatul său se apropie de sfârșit, două forțe – limitele bugetare și extrema dreaptă – aruncă o umbră.

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În timp ce candidații de centru care speră să îi succeadă lui Macron vor continua probabil pe aceeași linie, lidera de extremă dreapta Marine Le Pen, care se află în fruntea sondajelor, a afirmat clar că Franța își va reduce semnificativ rolul în cadrul NATO și al UE dacă va câștiga alegerile.

„Orientarea către Europa a avut loc, iar viitorul președinte va trebui să decidă dacă va continua sau va respinge această linie de acțiune, acum foarte clară, pe care actuala administrație a adoptat-o”, a declarat Elie Tenenbaum, directorul centrului de studii de securitate IFRI, cu sediul la Paris. „Aceasta este problema care îi preocupă cel mai mult pe aliații noștri europeni.”

Umbra lui Le Pen

Cu mai puțin de un an înainte de încheierea mandatului său, președintele francez începe o serie de „cântece de lebădă”.

Ultimul său summit NATO din această săptămână va fi urmat, pe 13 iulie, de ultimul său discurs adresat forțelor armate înainte de Ziua Bastiliei. În aceeași zi, el va găzdui o reuniune a „Coaliției celor dispuși” pentru a aduna aliații Ucrainei înainte de tradiționala paradă militară din 14 iulie de la Paris (care va fi, de asemenea, ultima sa paradă).

Începând din 2022, după ce inițial a calificat NATO drept „în moarte cerebrală”, președintele a devenit simbolul angajamentului tot mai puternic al Franței față de alianță — un angajament care s-ar putea încheia dacă Le Pen va fi aleasă președinte.

După invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Franța și-a consolidat prezența pe flancul estic, conducând forțele NATO în România și la Ankara și promițând să trimită trupe în Finlanda. Acest lucru s-a întâmplat în contextul în care Franța a fost nevoită să se retragă din fostele sale colonii din regiunea Sahel din Africa.

Parisul joacă, de asemenea, un rol cheie în înlocuirea echipamentului militar pe care SUA îl retrag din NATO, inclusiv prin punerea la dispoziție a unui portavion. „Franța a acoperit singură 80% din nevoile maritime generate de repoziționarea SUA”, a declarat Macron miercuri.

O președinție condusă de Le Pen ar anula o mare parte din realizările lui Macron. Ea a declarat săptămâna aceasta că intenționează să fie candidata Partidului Adunarea Națională anul viitor, în ciuda condamnării sale pentru delapidare.

În luna mai, lidera de extremă dreapta a declarat că va retrage Franța din comanda integrată a NATO în timpul primului său mandat prezidențial — urmând exemplul generalului Charles de Gaulle din 1966. Ea a mai afirmat că NATO ar trebui să „se reorienteze” către combaterea islamismului radical și nu a făcut nicio promisiune cu privire la trupele franceze de pe flancul estic.

Mai mulți bani — dar nu suficienți

Oricine va deveni președinte anul viitor va trebui, de asemenea, să se confrunte cu deteriorarea finanțelor publice ale Franței.

Franța intenționează să aloce puțin peste 2,5% din PIB pentru apărare până în 2030, departe de traiectoria necesară pentru a atinge ținta NATO de 3,5% stabilită pentru 2035. Iar cu o datorie publică de peste 115% din PIB, găsirea fondurilor suplimentare va fi foarte dificilă.

În timp ce Parisul se zbate să găsească fonduri, Germania avansează cu pași mari. Cheltuielile militare ale Franței se vor dubla până la 63,3 miliarde de euro până în 2027, dar se preconizează că Germania va ajunge la 109,7 miliarde de euro anul viitor. Generalul-șef al Franței, Fabien Mandon, i-a avertizat pe parlamentari că există un risc real ca Berlinul să depășească Parisul ca primă putere militară a continentului.

Situația financiară dificilă a subminat deja ambițiile lui Macron.

Acesta a anunțat în martie că Franța va desfășura mai multe ogive nucleare, dar țara nu și-a extins nici marina, nici flota aeriană în ultimul deceniu din cauza lipsei de fonduri.

„Franța nu a rezolvat problema creșterii capacității sale”, a declarat Martin Quencez, cercetător principal la German Marshall Fund. El a afirmat că riscul unei „armate miniaturale de tip bonsai, care face totul la un nivel foarte redus” reprezintă „o critică justă”.

În ceea ce privește economia de război, Quencez a adăugat: „Există un efort care nu ar trebui subestimat, dar retorica nu a fost însoțită de investiții reale”.

Pentru Macron, însă, acest summit NATO a reprezentat o confirmare a ceea ce susține de aproape un deceniu: „O Europă care investește și își apără suveranitatea și autonomia strategică în cadrul NATO: iată-ne acum acolo”, a postat el pe rețelele sociale.

Editor : Sebastian Eduard