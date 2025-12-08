Un acord de pace încheiat de Donald Trump a fost aruncat în aer. Două țări din Asia s-au bombardat reciproc

Thailanda și Cambodgia s-au bombardat reciproc. În urma atacului artileristic asupra bazei thailandeze Anupong, un militar a murit, iar alți trei au fost răniți, informează portalul Khaosod.

Ca răspuns, Thailanda a folosit avioane de vânătoare F-16, care au lovit artileria cambodgiană în zona Chong An Ma. Potrivit unui comunicat al celui de-al doilea district militar al Thailandei, cu o zi înainte, unitățile cambodgiene au început să transfere echipamente grele și arme în zonele de frontieră.

În special, a fost înregistrată mișcarea tancurilor T-55 în zona Samrong, în același timp fiind observată evacuarea civililor, construirea de fortificații și efectuarea de lucrări de inginerie. După aceea, în zona Phu Pha Lek - Phalan Hin Paet Kon din provincia Sisaket a avut loc un schimb de focuri între militarii celor două țări.

Ministerul Apărării din Cambodgia, la rândul său, a negat afirmațiile armatei thailandeze privind deplasarea armamentului greu de-a lungul frontierei comune, calificându-le drept „informații false” menite să stârnească tensiuni militare inutile. „Forțele cambodgiene nu au întreprins nicio acțiune care să încalce acordul de încetare a focului sau Declarația comună de pace între Cambodgia și Thailanda”, a subliniat ministerul apărării al țării. Acesta a adăugat că autoritățile cambodgiene au solicitat ASEAN să investigheze incidentul.

Pe 26 octombrie, Thailanda și Cambodgia au semnat un acord de pace în prezența președintelui SUA, Donald Trump. „Am realizat ceea ce, în opinia multora, nu putea fi realizat”, a declarat Trump. El a adăugat că SUA au încheiat un acord comercial important cu Cambodgia și un acord privind exploatarea resurselor minerale cu Thailanda.

Până la aceasta, tensiunile la frontiera dintre Thailanda și Cambodgia erau frecvente. În vara anului 2025, au fost înregistrate lupte în cel puțin șase puncte, iar atacurile cu rachete ale Cambodgiei au provocat victime în rândul civililor. Părțile se dispută asupra apartenenței complexelor templiere Pra Vihear și Ta Moan Thom. Deși Curtea Internațională a ONU a recunoscut Pra Vihear ca teritoriu al Cambodgiei încă din 1962 și a confirmat această decizie în 2013, ciocnirile locale între cele două țări continuă.

