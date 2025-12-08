Live TV

Un acord de pace încheiat de Donald Trump a fost aruncat în aer. Două țări din Asia s-au bombardat reciproc

Data publicării:
trump
Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images

Thailanda și Cambodgia s-au bombardat reciproc. În urma atacului artileristic asupra bazei thailandeze Anupong, un militar a murit, iar alți trei au fost răniți, informează portalul Khaosod.

Ca răspuns, Thailanda a folosit avioane de vânătoare F-16, care au lovit artileria cambodgiană în zona Chong An Ma. Potrivit unui comunicat al celui de-al doilea district militar al Thailandei, cu o zi înainte, unitățile cambodgiene au început să transfere echipamente grele și arme în zonele de frontieră.

În special, a fost înregistrată mișcarea tancurilor T-55 în zona Samrong, în același timp fiind observată evacuarea civililor, construirea de fortificații și efectuarea de lucrări de inginerie. După aceea, în zona Phu Pha Lek - Phalan Hin Paet Kon din provincia Sisaket a avut loc un schimb de focuri între militarii celor două țări.

Ministerul Apărării din Cambodgia, la rândul său, a negat afirmațiile armatei thailandeze privind deplasarea armamentului greu de-a lungul frontierei comune, calificându-le drept „informații false” menite să stârnească tensiuni militare inutile. „Forțele cambodgiene nu au întreprins nicio acțiune care să încalce acordul de încetare a focului sau Declarația comună de pace între Cambodgia și Thailanda”, a subliniat ministerul apărării al țării. Acesta a adăugat că autoritățile cambodgiene au solicitat ASEAN să investigheze incidentul.

Pe 26 octombrie, Thailanda și Cambodgia au semnat un acord de pace în prezența președintelui SUA, Donald Trump. „Am realizat ceea ce, în opinia multora, nu putea fi realizat”, a declarat Trump. El a adăugat că SUA au încheiat un acord comercial important cu Cambodgia și un acord privind exploatarea resurselor minerale cu Thailanda.

Până la aceasta, tensiunile la frontiera dintre Thailanda și Cambodgia erau frecvente. În vara anului 2025, au fost înregistrate lupte în cel puțin șase puncte, iar atacurile cu rachete ale Cambodgiei au provocat victime în rândul civililor. Părțile se dispută asupra apartenenței complexelor templiere Pra Vihear și Ta Moan Thom. Deși Curtea Internațională a ONU a recunoscut Pra Vihear ca teritoriu al Cambodgiei încă din 1962 și a confirmat această decizie în 2013, ciocnirile locale între cele două țări continuă.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
2025-12-07-3981
3
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
4
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
5
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
Digi Sport
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tevi din santier pentru reabilitarea rețelei de termoficare, în București
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al...
Dominic Fritz.
Fritz, după înfrângerea lui Drulă în alegerile pentru Capitală...
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan: Ciprian Ciucu va schimba faţa Capitalei. Voi colabora...
alunecari
Alunecări de teren pe Drumul Expres Craiova-Pitești: După valul de...
Ultimele știri
883.017 pensionari au beneficiat în octombrie de indemnizaţia socială. Agricultorii au primit în medie 365 de lei
Trimișii lui Volodimir Zelenski „au convenit” detaliile planului de pace cu SUA. Când îl vor informa pe președinte
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski
Zelenski, întâlnire crucială la Londra cu aliații săi europeni. Criticile aduse de Trump președintelui Ucrainei
Donald Trump
Interesanta redistribuire de către Trump a unui articol pe Truth Social. „Un avertisment pentru Putin”
donald trump in biroul oval
Misiunea principală a Europei: Să evite o ruptură de SUA. Expert militar: „Consecințele unei strategii eronate sunt acum clare”
donald tusk sustine o alucutiune
„Dragi prieteni americani, Europa este cel mai apropiat aliat al vostru”. Postarea care a bătut recordurile pe Internet în 24 de ore
benjamin netanyahu face declaratii
Netanyahu spune că intenţionează să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Fanatik.ro
Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine preia conducerea și când vor avea...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Zile libere legale rămase în 2025. Cum se compensează munca prestată în aceste zile
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Shakira nu s-a putut abține, după "marea împăcare" cu Gerard Pique
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Richard Gere, despre cel mai controversat moment din carieră. Ce a spus despre interdicția de a merge la gala...
Adevarul
Ciucu stârnește polemici după ce a spus că Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală: „Așa am auzit, dar nu pot să...
Newsweek
Ajutor la pensie pentru facturi. Ce se întâmplă dacă nu folosești un tichet? Până când poți folosi banii?
Digi FM
A murit înghețată pe cel mai înalt vârf din Austria, după ce a fost abandonată de iubit. Momente-cheie...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
A cucerit publicul alături de Simon Baker în Mentalistul. Cum arată și ce face azi actrița care a...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...