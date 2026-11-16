„Un acord final va necesita decizii dificile”. Jared Kushner semnalează progrese spre încheierea războiului în Ucraina

Unul dintre emisarii preşedintelui american Donald Trump pentru soluţionarea negociată a războiului din Ucraina, Jared Kushner, care este şi ginerele său, a afirmat luni că se înregistrează progrese în direcţia unui acord care să pună capăt acestui conflict, deşi există în continuare provocări semnificative.

Într-o postare pe reţeaua socială X, Kushner a menţionat că el şi celălalt emisar american, Steve Witkoff, au avut noi discuţii cu Iuri Uşakov, consilierul de politică externă al preşedintelui rus Vladimir Putin, asupra următorilor paşi în procesul de negociere. El a adăugat că au avut de asemenea o discuţie productivă cu Ucraina şi cu partenerii europeni.

„Facem progrese, în strânsă coordonare cu Rusia, Ucraina şi Europa, către un rezultat care poate pune capăt acestui război, care poate consolida securitatea europeană şi crea bazele unei păci durabile”, a scris Kushner în mesajul său, potrivit AFP, preluată de Agerpres. Totuşi, „rămân provocări importante, iar un acord final va necesita decizii dificile”, a avertizat emisarul SUA.

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El a adăugat că ultimele discuţii s-au referit şi la modalităţile de a facilita un dialog direct între Europa şi Rusia. „Este important ca ambele părţi să-şi asculte reciproc preocupările şi propunerile, în timp ce noi lucrăm în direcţia unui viitor mai stabil şi mai sigur pentru Europa”, a concluzionat Jared Kushner.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat şi el că negociatorii desemnaţi de aliaţii europeni ai Ucrainei au avut o primă discuţie cu emisarii ucraineni şi americani asupra viitoarelor negocieri cu Rusia pentru încheierea războiului, discuţie despre care a spus că „nu a fost uşoară”, dar că a condus la „un rezultat”, pe care nu l-a precizat.

De partea sa, Kremlinul a reafirmat luni, printr-o declaraţie a consilierului prezidenţial Iuri Uşakov, că următoarea rundă de negocieri, la o dată încă neprecizată, se va desfăşura tot în formatul tripartit Rusia-Ucraina-SUA, fără aliaţii europeni ai Ucrainei, a căror prezenţă la masa negocierilor este respinsă în continuare de Rusia.

La rândul său, şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a semnalat după o reuniune a miniştrilor europeni de externe că aliaţii europeni ai Ucrainei îşi menţin poziţia de a fi convenită o încetare a focului în Ucraina „înainte de a discuta orice altceva”, în timp ce Rusia refuză orice armistiţiu în timpul procesului de negociere.

Mai mult, a adăugat Kallas, statele UE nu doresc să discute despre o nouă arhitectură de securitate în Europa, a temă impusă de Rusia în aceste negocieri.

„Nu avem nevoie de o nouă arhitectură de securitate. Trebuie să o restabilim pe aceea pe care o avem deja. Rusia a încălcat toate tratatele care o susţin”, a indicat ea.

Editor : B.P.