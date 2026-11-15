Un „act de bunăvoință” sau crime de război: Culisele campaniei sângeroase conduse de Pete Hegseth împotriva „narco-teroriștilor”

De mai bine de un an, Statele Unite au purtat un război sângeros împotriva așa-zișilor „narco-teroriști” în Oceanul Pacific și Marea Caraibilor în care au fost ucise peste 200 de persoane. În timp ce criticii susțin că bombardamentele lansate asupra țintelor non-militare în timpul acestei campanii ar putea fi văzute drept crime de război, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a apărat decizia de a lansa operațiunea, despre care a spus că este o „misiune îndeplinită cu succes”, potrivit The Times.

Campania Pentagonului împotriva presupușilor traficanți de droguri din America de Sud este cunoscută sub numele de operațiunea „Southern Spear”.

Hegseth a spus că operațiunea a înăbușit „fluxul de contrabandă, droguri și moarte al cartelurilor” și a salvat mii de americani de „otrava” drogurilor ilegale.

Însă, acțiunile armatei americane ar putea fi considerate crime de război, motiv pentru care unii membri ai Congresului american au inițiat o procedură de demitere a secretarului apărării.

Armata americană a lansat peste 70 de atacuri ca parte a acestei operațiuni declanșate de administrația Trump în septembrie 2025.

„I-am desemnat teroriști și i-am vânat pe mare”, a spus Hegseth despre țintele operațiunii, în prima sa conferință de presă la Pentagon după mai bine de șase luni.

Trump a descris campania drept un „conflict armat” și a justificat atacurile invocând nevoia de a opri valul de droguri care a inundat Statele Unite și de a preveni cazurile fatale de supradoză.

Totuși, administrația sa a oferit foarte puține dovezi legate de rutele exacte folosite de presupușii traficanți de droguri care au fost atacați și ce transportau ei mai exact.

240 de persoane au fost ucise în timpul campaniei declanșate de administrația Trump

Analiștii spun că peste 240 de persoane au fost ucise în această campanie, în timp ce Hegseth a spus că 218 narco-teroriști au fost eliminați în urma atacurilor.

Încă de la primul atac, folosirea forței militare în această campanie a fost foarte controversată. Filmările din timpul atacului din data de 2 septembrie 2025 arată că intenția armatei americane a fost, de la bun început, să îi omoare pe toți cei aflați în barca bombardată.

Primul atac a distrus barca, al doilea atac a ucis supraviețuitorii care au căzut în apă.

Congresmenul republican Thomas Massie, care a condus inițiativa eșuată de demitere a lui Hegseth, l-a acuzat pe secretarul apărării că, sub conducerea sa, au fost comise ucideri extrajudiciare și au fost ignorate legile menite să reducă numărul de victime în rândul civililor.

Eforturile făcute de Massie și Partidul Democrat împotriva lui Hegseth au fost blocate de republicanii din Camera Reprezentanților.

Mai mulți experți, grupuri pentru drepturile omului și organizații internaționale, inclusiv ONU, au spus că utilizarea forței letale a încălcat legislația americană și cea internațională.

Donald Trump: „Ceea ce facem noi este de fapt un act de bunăvoință

Mai nou, Hegseth a spus că războiul pe mare contra cartelurilor s-a extins și „pe uscat”. În timpul unei vizite în Panama, secretarul american al apărării a anunțat că Guatemala, Honduras și Columbia au fost de acord să le permită Statelor Unite să desfășoare operațiuni militare comune contra grupărilor criminale de pe teritoriul lor. Și forțele speciale din Peru au lansat misiuni similare împreună cu trupele americane.

Criticii au descris campania Pentagonului drept un act de „cruzime” menit să transmită un mesaj cât mai dur, care a consumat resurse militare în valoare de miliarde de dolari fără să abordeze adevăratele motive pentru care există o cerere internă atât de mare pentru droguri.

Trump a susținut de mai multe ori că fiecare bombardament care a distrus o barcă folosită de traficanții de droguri a salvat viața a „25.000 de americani”. „Când te gândești așa, ceea ce facem noi este de fapt un act de bunăvoință.”

Dar dacă ceea ce susține Trump ar fi adevărat, distrugerea a doar cinci bărci ar fi salvat mai multe vieți decât numărul total de americani care își pierd viața anual din cauza supradozelor. În 2022, s-au înregistrat aproape 108.000 de decese prin supradoză în SUA, potrivit CDC.

Hegseth a mai susținut și că contrabanda cu droguri pe mare „a scăzut cu cel puțin 65% și continuă să scadă” datorită campaniei SUA.

Cartelurile de droguri s-au adaptat la noua realitate și și-au schimbat tacticile, folosind acum rute ocolitoare din Oceanul Pacific și mai multe avioane și nave mari de containere, în locul micilor ambarcațiuni vizate în atacurile lansate de armata americană.

Editor : Raul Nețoiu