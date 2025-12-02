„Un act distopic de brutalitate”. Percheziții invazive pentru migranți în Marea Britanie: dezbrăcare obligatorie și controale orale

Poliția din Marea Britanie va putea solicita migranților ilegali să se dezbrace și să fie supuși perchezițiilor orale la sosirea în porturile britanice, astfel încât ofiţerii să poată căuta telefoane mobile sau cartele SIM şi să adune informaţii despre parcursul călătoriei lor, potrivit unui anunț al guvernului citat de Reuters și Agerpres. Ministerul de Interne a declarat că noile atribuţii vor sprijini investigaţiile care vizează destructurarea bandelor criminale suspectate de transport ilegal de migranţi peste Canalul Mânecii.

Instituţia a precizat că bandele folosesc frecvent contacte telefonice şi reţelele sociale pentru a recruta migranţi pentru traversări cu ambarcaţiuni mici din Franţa, care au atins niveluri record în acest an.

Guvernul laburist şi-a înăsprit politicile de imigrare, în special pe segmentul imigraţiei ilegale, în efortul de a stopa creşterea popularităţii partidului populist Reform UK, care a impus agenda anti-imigraţie.

Se aşteaptă ca legea să primească „Sancţiunea Regală” – o formalitate care nu implică dezbateri suplimentare – în următoarele zile.

Ministerul de Interne a anunţat că ofiţerii îi pot obliga pe migranţi să îşi scoată hainele, jachetele sau mănuşile pentru a căuta dispozitive şi le pot inspecta cavitatea bucală pentru a depista cartele SIM ascunse sau electronice mici.

Departamentul guvernamental, condus de Shabana Mahmood, a explicat că, anterior, percheziţiile pentru depistarea telefoanelor mobile erau posibile doar după arestarea unui migrant, adăugând că noile atribuţii le-ar permite ofiţerilor să colecteze informaţii mai rapid.

Sondajele sugerează că imigraţia a depăşit economia ca principală preocupare a alegătorilor britanici. În timpul verii, au avut loc proteste în faţa hotelurilor care găzduiesc solicitanţi de azil pe cheltuiala publică.

Poziţia mai dură a guvernului faţă de migraţie a fost criticată de unele grupuri pentru drepturile omului, care susţin că unele politici îi fac pe migranţi ţapi ispăşitori şi alimentează rasismul şi violenţa.

„Utilizarea puterilor invazive pentru a căuta prin hainele – şi chiar în interiorul gurii – unor persoane disperate şi traumatizate, care tocmai au supravieţuit unei călătorii terifiante peste Canalul Mânecii, este un act distopic de brutalitate”, a declarat Sile Reynolds, şeful departamentului de sprijin pentru azil de la Freedom from Torture.

