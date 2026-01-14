Un adevărat masacru. Regimul de la Teheran a ucis aproape 2.600 de oameni care protestau în Iran

Numărul morților în urma tulburărilor din Iran a ajuns la aproape 2.600, a declarat miercuri un grup pentru drepturile omului, în timp ce Teheranul a intensificat contactele diplomatice cu aliații SUA din regiune în legătură cu criza care a atras amenințări de intervenție din partea președintelui Donald Trump.

Potrivit unei evaluări israeliene, Trump a decis să intervină, dar amploarea și momentul acestei acțiuni rămân neclare, a declarat un oficial israelian, scrie Reuters.

O a doua sursă israeliană, un oficial guvernamental, a declarat că cabinetul de securitate al prim-ministrului Benjamin Netanyahu a fost informat marți seara despre posibilitatea prăbușirii regimului și intervenția SUA în Iran, un dușman de moarte cu care a purtat un război de 12 zile anul trecut.

Protestele care au început pe 28 decembrie ca răspuns la inflația galopantă s-au transformat într-una dintre cele mai mari provocări pentru establishmentul clerical iranian de la Revoluția Islamică din 1979.

Într-un interviu acordat marți CBS News, Trump a promis „măsuri foarte dure” dacă Iranul va începe să spânzure protestatarii, dar nu a dat detalii. „Dacă îi spânzură, veți vedea unele lucruri”, a spus el. De asemenea, marți, el i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele și să preia controlul asupra instituțiilor, declarând că „ajutorul este pe drum”, fără a da însă detalii.

Iranul și-a intensificat contactele cu Turcia și Emiratele Arabe Unite

Mass-media de stat iraniană a raportat că șeful celui mai înalt organism de securitate al Iranului, Ali Larijani, a vorbit cu ministrul de externe al Qatarului, iar ministrul de externe al Iranului a vorbit cu omologii săi din Emiratele Arabe Unite și Turcia. Toate aceste țări sunt aliate ale SUA.

Ministrul iranian de externe Abbas Araqchi i-a spus ministrului de externe al Emiratelor Arabe Unite, șeicul Abdullah bin Zayed, că „calmul a prevalat” și că iranienii sunt hotărâți să-și apere suveranitatea și securitatea împotriva oricărei interferențe străine, a raportat presa de stat.

Fluxul de informații din Iran a fost împiedicat de o întrerupere a conexiunii la internet. Holistic Resilience, o organizație americană care lucrează pentru extinderea accesului la informații în societățile represive sau închise, a declarat marți că serviciul de internet prin satelit Starlink al miliardarului Elon Musk este acum disponibil gratuit în Iran.

Grupul pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a declarat că a verificat până în prezent moartea a 2.403 de protestatari și 147 de persoane afiliate guvernului. Un oficial iranian a declarat marți pentru Reuters că aproximativ 2.000 de persoane au fost ucise.

Autoritățile iraniene au acuzat Statele Unite și Israelul că au instigat la tulburări, dând vina pentru violențe pe persoanele pe care le numesc teroriști și care au atacat forțele de securitate, moscheile și proprietatea publică.

În timpul unei vizite la o închisoare din Teheran unde sunt deținuți protestatarii arestați, președintele Curții Supreme din Iran a declarat că rapiditatea în judecarea și pedepsirea celor „care au decapitat sau ars oameni” este esențială pentru a se asigura că astfel de evenimente nu se vor repeta.

18.137 de arestări până în prezent.

Televiziunea de stat a anunțat că miercuri va avea loc la Teheran o procesiune funerară pentru peste 100 de civili și membri ai forțelor de securitate uciși în timpul revoltelor.

Hengaw, un grup iranian pentru drepturile kurzilor, a raportat că un bărbat de 26 de ani, Erfan Soltani, arestat în legătură cu protestele din orașul Karaj, urma să fie executat miercuri.

Hengaw a declarat miercuri pentru Reuters că nu a putut confirma dacă sentința lui Soltani a fost executată din cauza întreruperii internetului și a comunicațiilor. Reuters nu a putut confirma în mod independent această informație.

Luni au avut loc în Iran mitinguri pro-guvernamentale, o demonstrație de sprijin loial pentru establishmentul clerical iranian. Până în prezent, nu au existat semne de fractură în rândul forțelor de securitate care au înăbușit alte valuri de proteste de-a lungul anilor.

În timp ce autoritățile iraniene au rezistat protestelor anterioare, ultimele tulburări au loc în contextul în care Teheranul încă se recuperează după războiul de anul trecut și în care poziția sa regională este slăbită de loviturile primite de aliații săi, precum Hezbollah din Liban, de la atacurile conduse de Hamas împotriva Israelului din 7 octombrie 2023.

Întrebat ce a vrut să spună prin „ajutorul este pe drum”, Trump a declarat marți reporterilor că vor trebui să afle singuri. Trump a spus că acțiunea militară se numără printre opțiunile pe care le ia în considerare pentru a pedepsi Iranul pentru represiune.

„Se pare că numărul morților este semnificativ, dar nu știm încă cu siguranță”, a declarat Trump la întoarcerea în zona Washingtonului din Detroit, adăugând că va ști mai multe după ce va primi un raport marți seara.

„Vom acționa în consecință”, a spus el.

Luni, Trump a anunțat tarife de import de 25% pentru produsele din orice țară care face afaceri cu Iranul, un important exportator de petrol.

Marți, Departamentul de Stat al SUA a îndemnat cetățenii americani să părăsească Iranul imediat, inclusiv pe cale terestră, prin Turcia sau Armenia.

Ca răspuns la postarea lui Trump pe rețelele de socializare, în care afirma că „ajutorul este pe drum”, ambasadorul Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani, a declarat că președintele SUA incită la violență, amenință suveranitatea și securitatea țării și încearcă să destabilizeze guvernul.

Marți, Rusia a condamnat „interferența subversivă externă” în politica internă a Iranului, afirmând că orice repetare a atacurilor americane de anul trecut ar avea „consecințe dezastruoase” pentru Orientul Mijlociu și securitatea internațională.

Editor : A.R.