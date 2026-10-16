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Video Un adolescent de 16 ani a ucis trei copii și un profesor la o școală din SUA

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Membrii comunității își exprimă durerea în cadrul unei veghe la lumina lumânărilor organizată în Drake Park , Oregon.
Membrii comunității își exprimă durerea în cadrul unui moment de veghe la lumina lumânărilor organizat în Drake Park , Oregon. Foto: Profimedia
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Trei copii şi un profesor au fost ucişi joi într-un incident armat la o şcoală primară din Bend, Oregon, potrivit informaţiilor preliminare furnizate de o sursă din cadrul forţelor de ordine. Atacatorul în vârstă de 16 ani a fost urmărit și împușcat mortal de un trecător, a anunțat poliția într-o conferință de presă, relatează focus.de.

Copiii uciși aveau vârste de 5, 8 și 11 ani. Un copil de 7 ani și o învățătoare de 54 de ani de la școala elementară Silver Rail din Bend au fost duși la spital cu răni care le pun viața în pericol, a declarat șeful poliției locale, Mike Krantz.

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Autorul agresiunii provenea din oraș, a spus Krantz – acesta a refuzat să ofere mai multe detalii. Un trecător l-a văzut pe atacator intrând în școală, urmărindu-l și, în cele din urmă, împușcându-l mortal.

Când serviciile de urgență au intrat în clădire, la câteva minute după primul apel de urgență, făptașul era deja mort în interiorul şcolii.

Nu se ştie încă cine l-a ucis pe autorul atacului, dar „ar putea fi vorba de un trecător”, a declarat Sheila Miller, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Poliţie din Bend.

Surse din poliţie au declarat de asemenea pentru CBS News că suspectul, în vârstă de 16 ani, a fost împuşcat mortal de un trecător.

Echipajele medicale au transportat cel puţin două persoane la spital, potrivit poliţiei.

Primul apel la 911 a indicat că „un bărbat neidentificat trage asupra unei maşini”, cu câteva momente înainte ca mai multe apeluri către poliţie să semnaleze că o persoană a pătruns în şcoală şi a început să tragă, a declarat poliţia.

Şcoala elementară Silver Rail a fost închisă, iar Departamentul de Poliţie din Bend a amenajat un punct de întâlnire pentru familiile elevilor.

„Suntem şocaţi şi îndureraţi de această tragedie fără sens”, a declarat Steven Cook, directorul şcolilor din Bend-La Pine, într-un comunicat. „Transmitem cele mai sincere condoleanţe familiilor şi tuturor celor afectaţi de acest act de violenţă. Niciun cuvânt nu poate exprima pe deplin durerea pe care o simte comunitatea noastră”, a declarat directorul.

O mulţime numeroasă de părinţi şi membri ai comunităţii îngrijoraţi s-a adunat joi după-amiază în faţa şcolii, aşteptând noutăţi despre situaţie.

La faţa locului se înregistra o prezenţă masivă a forţelor de poliţie şi a personalului de urgenţă, inclusiv maşini de poliţie, ambulanţe şi o maşină de pompieri.

Anul trecut au avut loc 235 de incidente cu împuşcături în şcolile din învăţământul preuniversitar (K-12) din SUA, potrivit datelor din baza de date „K-12 School Shooting Database”. În acest an, până în prezent, s-au înregistrat cel puţin 149 de astfel de incidente, inclusiv cel din Bend, Oregon. Deşi numărul acestora rămâne mai mare decât cel din perioada pre-pandemică, incidentele cu împuşcături în şcoli par să fie în scădere faţă de nivelul maxim atins în 2023.

 

Editor : M.C

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