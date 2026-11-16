Un cetățean rus în vârstă de 16 ani a fost arestat după ce a amenințat că va comite „un masacru” în rândul elevilor și personalului unei școli din Varșovia, a declarat poliția, citată de TVPWorld.

Un director de școală din cartierul Ursynów, situat în sudul capitalei poloneze, a semnalat poliției „comportamentul îngrijorător” al adolescentului după ce acesta și-a amenințat colegii de clasă și conducerea școlii cu „uciderea multor persoane”, au declarat luni autoritățile.

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„Conținutul amenințărilor a stârnit temeri întemeiate că acestea ar putea fi puse în practică, așa că ofițerii au intervenit imediat”, a adăugat poliția.

Incidentul are loc după ce Polonia a fost zguduită de atacuri și presupuse atacuri planificate la școli în luna octombrie, soldate cu un mort și 14 răniți, ceea ce a determinat o operațiune polițienească la nivel național pentru îmbunătățirea siguranței în școli.

De asemenea, acesta survine în urma unui atac armat în masă din această lună, în orașul Cracovia, din sudul Poloniei, în care un tânăr de 24 de ani a ucis șase persoane și a rănit 15, provocând un val de șoc într-o țară în care astfel de acte de violență sunt rare.

Influențat de fascism?

Autoritățile au declarat că adolescentul de 16 ani arestat pentru amenințări la Varșovia a postat pe rețelele sociale fotografii cu el însuși mânuind un cuțit și „obiecte asemănătoare cu armele”, adăugând că au găsit informații pe telefonul său care indică faptul că ar fi „promovat un sistem de guvernare fascist”.

Un purtător de cuvânt al poliției, citat de postul de televiziune polonez TVN24, a declarat că suspectul a recunoscut că a făcut acele comentarii, adăugând că adolescentul a susținut că acestea erau menite să fie o glumă.

Potrivit sursei menționate, adolescentul rus și părinții săi sunt rezidenți legali în Polonia.

O instanță a dispus ca suspectul să fie plasat într-un centru specializat pentru minori timp de trei luni, până când un tribunal de familie va decide soarta sa.

Poliția a declarat că tratează toate amenințările cu seriozitate, chiar și pe cele făcute în glumă, adăugând că astfel de acțiuni pot avea „consecințe legale grave”.

De asemenea, poliția a lăudat „reacția rapidă” a conducerii școlii și „acțiunea imediată” a ofițerilor de poliție.

Editor : M.C