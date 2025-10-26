Live TV

Un aerodrom misterios a apărut pe o insulă pustie din Marea Roșie. Ce rol are rețeaua tot mai mare de baze militare offshore din Yemen

Data publicării:
aerodromuri construite pe insule din Marea Roșie și Golful Aden de coaliția anti-Houthi din Yemen
Forțele anti-Houthi din Yemen au construit recent, cu ajutorul Emiratelor Arabe Unite, mai multe baze militare în regiune, inclusiv pe insule pustii din Marea Roșie și Golful Aden. Colaj foto: Planet Labs
Din articol
O nouă ofensivă împotriva rebelilor Houthi din Yemen „nu poate fi exclusă” Aerodromuri și baze militare în Yemen construite cu ajutorul Emiratelor Arabe Unite

Imagini din satelit au dezvăluit construcția unui nou aerodrom pe o insulă pustie din Marea Roșie, în apropiere de coasta Yemenului. Proiectul ar putea face parte dintr-o rețea tot mai mare de baze militare offshore controlate de coaliția care luptă contra rebelilor Houthi susținuți de Iran.

Militanții Houthi au atacat deja peste 100 de vase în Marea Roșie, scufundând patru dintre ele și provocând moartea a cel puțin nouă marinari. Ei au lansat atacurile ca răspuns la izbucnirea conflictului dintre Israel și gruparea Hamas.

Un aerodrom pe insula Zuqar i-ar oferi coaliției anti-Houthi capacități extinse de supraveghere aeriană în Marea Roșie, Golful Aden și strâmtoarea Bab el-Mandeb care leagă aceste căi navigabile ce despart Africa de Est de Peninsula Arabică.

Diversele facțiuni anti-Houthi din Yemen se confruntă de mult timp cu conflicte interne care le-au împiedicat să lanseze un asalt decisiv asupra militanților din nordul țării, în ciuda campaniilor de bombardamente lansate de SUA și Israel asupra rebelilor.

O prezență militară pe insula Zuqar ar ajuta la oprirea vaselor care îi aprovizionează pe rebelii Houthi.

Map of Yemen with Major Cities and Political Borders
Companii din Emiratele Arabe Unite au ajutat la construcția mai multor aerodromuri și baze militare pe teritoriul Yemenului controlat de forțele coaliției anti-Houthi, inclusiv pe insulele Zuqar și Abd Al Kuri. Foto: Profimedia Images

O nouă ofensivă împotriva rebelilor Houthi din Yemen „nu poate fi exclusă”

„Posibilitatea unei noi ofensive a Yemenului împotriva Houthi, cu ajutorul coaliției conduse de Arabia Saudită, nu poate fi exclusă, deși nu o văd ca fiind iminentă”, a spus Eleonora Ardemagni, analistă a Institutului Italian pentru Studii Politice Internaționale, pentru Independent.

Ardemagni crede că o nouă bază militară în această regiune ar putea ajuta la combaterea activităților de contrabandă ale militanților Houthi, în special în privința traficului de arme.

Insula Zuqar se află la 90 de kilometri de portul Hodeida controlat de rebelii Houthi, un centru de transport maritim crucial pentru militanții susținuți de Iran.

Nimeni nu a revendicat încă noul aerodrom din Zuqar, însă datele de monitorizare a navelor arată că vasele care au transportat materialele de construcții pe insulă aparțin unor firme din Emiratele Arabe Unite (EAU).

Protest in solidarity with Palestinians, in Sanaa
Rebelii Houthi au cucerit Zuqar la începutul războiului civil din Yemen, însă au fost alungați de pe insulă în 2015, după ce Arabia Saudită și EAU au început să îi bombardeze pe militanți. Foto: Reuters

Aerodromuri și baze militare în Yemen construite cu ajutorul Emiratelor Arabe Unite

Mai multe aerodromuri construite în ultimii ani în Yemen au fost asociate cu companii maritime din Emirate, inclusiv în Mocha și Dhubab, localității de coastă din sud-vestul țării.

Forțele secesioniste anti-Houthi din Yemen, cunoscute sub denumirea de Consiliul de Tranziție de Sud, au recunoscut că EAU sunt implicate în construirea de aerodromuri pe insulele din Marea Roșie și Golful Aden controlate de acestea.

Rebelii Houthi au cucerit Zuqar la începutul războiului civil din Yemen, în 2014, însă au fost alungați de pe insulă un an mai târziu, după ce Arabia Saudită și EAU au început să îi bombardeze pe militanți.

„Houthi, ca orice alt grup de insurgenți, câștigă prin simplul fapt că nu pierd”, a scris Gregory D. Johnsen, un analist specializat în Yemen. „Așa a supraviețuit și a crescut grupul după fiecare dintre războaiele pe care le-a purtat.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-01-10 instant-4635
1
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
cosuri carrefour
2
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
multime
3
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
Toamnă ploaie umbrelă
4
Cum va fi vremea până spre finalul lunii noiembrie. Prognoza meteo pentru următoarele...
tir
5
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o...
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digi Sport
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Catedrala Națională. Foto: basilica.ro
Sfințirea Catedralei Naționale: drumul de la deziderat la cea mai...
andrei nistor
Reacția Prefectului Capitalei, după ce Distrigaz a detectat alte...
Donald Trump
Donald Trump anunță că va majora cu 10% tarifele vamale pentru Canada
Brexit
„Nimic nu s-a schimbat după Brexit. Am fost trădați”. Pescarii...
Ultimele știri
Concurs de amenajări interioare la cămin. Cum arată camerele care le-ar putea aduce studenților cazare gratuită timp de un an
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir 2025: De ce este interzis să muncești pe 26 octombrie. Explicațiile preotului
Asteroid descoperit în apropierea Pământului, „ascuns” de strălucirea Soarelui. „Cei mai periculoși sunt și cei mai greu de detectat”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ramstein profimedia-0972054706
Situație stânjenitoare pentru SUA: Berlinul va plăti salariile angajaților americani de la bazele militare de pe teritoriul Germaniei
drone in zbor
Guvernul britanic autorizează doborârea dronelor suspecte care survolează bazele militare din UK
insula
Insula care a fost scoasă la vânzare la prețul unui apartament din București: „Un refugiu cu adevărat unic”. Unde este situată
Insula Bardsey din Țara Galilor
„Insula celor 20.000 de sfinți”: Unul dintre locurile cele mai sacre din Marea Britanie în Evul Mediu își caută noi locuitori
Horaţiu Potra
Judecătorii au respins cererea avocaților lui Potra, care au cerut anularea mandatului de arestare în lipsă
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate...
Fanatik.ro
Afacerea de 6 milioane de euro cu care Gigi Nețoiu l-a dat pe spate până și pe Victor Pițurcă. „E ceva...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Războiul civil îl alungă pe Laurențiu Reghecampf din Sudan. Decizia de ultimă oră care îl afectează pe...
Adevărul
Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor. 18 milioane de dolari...
Playtech
Cum se stabilește cota-parte din spațiile comune și de ce contează la vânzare
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi Sport
FOTO Soția lui Florinel Coman a publicat imaginile! Au dat târcoale casei: ”Tentația este mare”
Pro FM
Cine va moșteni averea de sute de milioane de euro a lui Julio Iglesias. Are afaceri de succes, un avion de...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Un medic cardiolog a dezvăluit cele cinci alimente „sănătoase” pe care nu le-ar mânca niciodată
Newsweek
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei? Două vești proaste
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...