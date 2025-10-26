Un aerodrom misterios a apărut pe o insulă pustie din Marea Roșie. Ce rol are rețeaua tot mai mare de baze militare offshore din Yemen

Imagini din satelit au dezvăluit construcția unui nou aerodrom pe o insulă pustie din Marea Roșie, în apropiere de coasta Yemenului. Proiectul ar putea face parte dintr-o rețea tot mai mare de baze militare offshore controlate de coaliția care luptă contra rebelilor Houthi susținuți de Iran.

Militanții Houthi au atacat deja peste 100 de vase în Marea Roșie, scufundând patru dintre ele și provocând moartea a cel puțin nouă marinari. Ei au lansat atacurile ca răspuns la izbucnirea conflictului dintre Israel și gruparea Hamas.

Un aerodrom pe insula Zuqar i-ar oferi coaliției anti-Houthi capacități extinse de supraveghere aeriană în Marea Roșie, Golful Aden și strâmtoarea Bab el-Mandeb care leagă aceste căi navigabile ce despart Africa de Est de Peninsula Arabică.

Diversele facțiuni anti-Houthi din Yemen se confruntă de mult timp cu conflicte interne care le-au împiedicat să lanseze un asalt decisiv asupra militanților din nordul țării, în ciuda campaniilor de bombardamente lansate de SUA și Israel asupra rebelilor.

O prezență militară pe insula Zuqar ar ajuta la oprirea vaselor care îi aprovizionează pe rebelii Houthi.

Companii din Emiratele Arabe Unite au ajutat la construcția mai multor aerodromuri și baze militare pe teritoriul Yemenului controlat de forțele coaliției anti-Houthi, inclusiv pe insulele Zuqar și Abd Al Kuri. Foto: Profimedia Images

O nouă ofensivă împotriva rebelilor Houthi din Yemen „nu poate fi exclusă”

„Posibilitatea unei noi ofensive a Yemenului împotriva Houthi, cu ajutorul coaliției conduse de Arabia Saudită, nu poate fi exclusă, deși nu o văd ca fiind iminentă”, a spus Eleonora Ardemagni, analistă a Institutului Italian pentru Studii Politice Internaționale, pentru Independent.

Ardemagni crede că o nouă bază militară în această regiune ar putea ajuta la combaterea activităților de contrabandă ale militanților Houthi, în special în privința traficului de arme.

Insula Zuqar se află la 90 de kilometri de portul Hodeida controlat de rebelii Houthi, un centru de transport maritim crucial pentru militanții susținuți de Iran.

Nimeni nu a revendicat încă noul aerodrom din Zuqar, însă datele de monitorizare a navelor arată că vasele care au transportat materialele de construcții pe insulă aparțin unor firme din Emiratele Arabe Unite (EAU).

Rebelii Houthi au cucerit Zuqar la începutul războiului civil din Yemen, însă au fost alungați de pe insulă în 2015, după ce Arabia Saudită și EAU au început să îi bombardeze pe militanți. Foto: Reuters

Aerodromuri și baze militare în Yemen construite cu ajutorul Emiratelor Arabe Unite

Mai multe aerodromuri construite în ultimii ani în Yemen au fost asociate cu companii maritime din Emirate, inclusiv în Mocha și Dhubab, localității de coastă din sud-vestul țării.

Forțele secesioniste anti-Houthi din Yemen, cunoscute sub denumirea de Consiliul de Tranziție de Sud, au recunoscut că EAU sunt implicate în construirea de aerodromuri pe insulele din Marea Roșie și Golful Aden controlate de acestea.

Rebelii Houthi au cucerit Zuqar la începutul războiului civil din Yemen, în 2014, însă au fost alungați de pe insulă un an mai târziu, după ce Arabia Saudită și EAU au început să îi bombardeze pe militanți.

„Houthi, ca orice alt grup de insurgenți, câștigă prin simplul fapt că nu pierd”, a scris Gregory D. Johnsen, un analist specializat în Yemen. „Așa a supraviețuit și a crescut grupul după fiecare dintre războaiele pe care le-a purtat.”

