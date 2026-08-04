Un agent FBI, arestat după ce ar fi furat aproape un milion de dolari. Își pregătea fuga din SUA

Un agent special de supraveghere al FBI a fost arestat după ce ar fi delapidat aproximativ un milion de dolari în active digitale din conturi străine aparținând unor entități adverse. Potrivit documentelor judiciare desecretizate luni, citate de Anadolu, bărbatul și-ar fi însușit fondurile folosindu-se de accesul la sistemele interne ale Biroului Federal de Investigații.

Patrick Steven Yaroch, care deținea o autorizație de acces la informații „Top Secret” și lucra în domeniul contrainformațiilor, a recunoscut în fața anchetatorilor că a accesat sistemele FBI pentru a obține chei de acces și a transfera active digitale în propriile portofele electronice, mai scrie Agerpres.

Potrivit anchetei, Yaroch a spus că a decis să acționeze pe cont propriu, nemulțumit de ceea ce considera incapacitatea FBI de a confisca activele digitale ale unor entități adverse. În loc să predea fondurile instituției, el le-a transferat în conturile sale și le-a amestecat cu propriile active, efectuând astfel de transferuri neautorizate de aproximativ 10-12 ori.

Anchetatorii spun că se pregătea să fugă din SUA

Documentele judiciare arată că agentul se pregătea în mod activ să părăsească Statele Unite.

Potrivit procurorilor, acesta a folosit o platformă de inteligență artificială pentru a se documenta cu privire la mutarea în Uniunea Europeană a unei sume de aproximativ un milion de dolari și a ales Portugalia ca destinație.

Anchetatorii au descoperit că obținuse deja o procură pentru avocați din Lisabona în vederea obținerii unui număr de identificare fiscală (NIF) și rezervase o călătorie împreună cu familia pentru luna septembrie.

Călătorii neraportate și mărturisirea făcută anchetatorilor

Yaroch ar fi încălcat și mai multe protocoale de securitate, efectuând călătorii neraportate în Germania și Grenada la începutul acestui an.

Întreaga schemă a început să iasă la iveală pe 29 iulie, când agentul s-a întâlnit cu un angajat al Departamentului de Justiție și și-a mărturisit faptele, spunând că era măcinat de rușine.

A restituit peste 925.000 de dolari

În urma unei percheziții la locuința sa din Ashburn, statul Virginia, Yaroch a restituit voluntar 925.426,07 dolari în portofele digitale controlate de guvern.

În prezent, fostul agent este acuzat de transport interstatal și deținere de bunuri furate.

Patrick Steven Yaroch a fost plasat în concediu administrativ pe 29 iulie, iar raporturile sale de muncă cu FBI au fost încetate două zile mai târziu, pe 31 iulie.

Editor : Ana Petrescu