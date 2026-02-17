Live TV

Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei

Data publicării:
nikolai patrusev cu ochelari de soare
Nikolai Patrușev, unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Putin. Foto: Profimedia

Rusia şi-ar putea desfăşura forţele militar-maritime pentru a împiedica puterile europene să-i sechestreze vasele şi ar putea adopta măsuri de represalii împotriva navigaţiei europene dacă vasele ruseşti sunt confiscate, a declarat marţi Nikolai Patruşev, un apropiat al preşedintelui Vladimir Putin.

Statele occidentale au încercat să izoleze Rusia de comerţul global şi să-i paralizeze finanţele prin impunerea a peste 30.000 de sancţiuni din cauza războiului său în Ucraina, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Pentru a descuraja maşina de război a Moscovei, Occidentul a încercat să blocheze petrolierele suspectate de implicare în transporturile de petrol ruseşti, evitând sancţiunile. În ianuarie, SUA au sechestrat un petrolier sub pavilion rusesc ca parte a eforturilor de a reduce exporturile de petrol din Venezuela.

Preşedintele rus Vladimir Putin a calificat aceste acţiuni drept acte de piraterie, notează Reuters.

„Dacă nu le dăm un răspuns dur, atunci în curând britanicii, francezii şi chiar şi balticii (naţiunile baltice) vor deveni atât de aroganţi încât vor încerca să blocheze accesul ţării noastre la mări, cel puţin în bazinul Oceanului Atlantic”, a declarat Patruşev, consilier al Kremlinului şi preşedintele Consiliului maritim al Rusiei, pentru publicaţia rusă Argumentî i Faktî.

„Credem că cea mai bună garanţie a siguranţei navigaţiei o reprezintă întotdeauna Flota militară. În principalele zone maritime, inclusiv în regiunile îndepărtate de Rusia, trebuie să dislocăm în mod permanent forţe substanţiale, capabile să tempereze ardoarea 'piraţilor occidentali'”, a declarat Patruşev.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
american mutat in oradea
2
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
mihail galuzin
3
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face posibilă desfăşurarea...
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
4
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Certați, Florin Prunea și Ionuț Chirilă au dat "nas în nas", la nunta lui Florentin Petre. Au urmat scene memorabile
Digi Sport
Certați, Florin Prunea și Ionuț Chirilă au dat "nas în nas", la nunta lui Florentin Petre. Au urmat scene memorabile
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. Marți începe o nouă rundă de discuții cu Rusia, la Geneva
aleksei navalnii
Specialiștii concluzionează că toxina care l-a ucis pe Aleksei Navalnîi era sintetică
militari ucraineni trag lovituri de tun
Cea mai puternică contraofensivă ucraineană din 2023 încoace, după ce armata rusă a rămas fără acces la Starlink
Rosenmontagszug in Duesseldorf
Carnavalul din Germania transformă liderii lumii în personaje de satiră: Putin, Trump și Epstein, ținte ale ironiilor
© Press Service Of The President Of Ukraine / YPV.2026
Zelenski se așteaptă ca Rusia să lanseze un atac masiv asupra Ucrainei
Recomandările redacţiei
Peisaj de iarnă în românia
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod...
dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru acuză fosta guvernare că a blocat PNRR: „Era pe cale...
bani
Datoria guvernamentală a trecut de 60% din PIB, prag de alertă în UE...
robert negoita
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce...
Ultimele știri
Premieră la Vatican: Sfânta Liturghie va fi tradusă cu AI în 60 de limbi, în timp real
Filipine, SUA și Australia desfășoară exerciții în Marea Chinei de Sud. Avertisment de la Beijing
Anchetă penală în Franța, care vizează cinci producători de lapte praf pentru sugari. Produse rechemate inclusiv din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Marius Şumudică l-a făcut praf pe Radu Petrescu: “Ar trebui trimis la judeţeană! Îţi baţi joc de munca unui...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Daniel Pancu a explodat când a auzit că CFR Cluj e avantajată: “Arbitraje? N-am avut nicio fază pentru noi”...
Adevărul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Prințesa Lilibet a moștenit părul roșcat al tatălui ei, prințul Harry. Meghan Markle a surprins un moment...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac, "lovit" unde îl durea cel mai tare după ce și-a "tras în piept" un bun prieten
Pro FM
Ed Sheeran împlineşte 35 de ani. La vârsta de patru ani s-a alăturat corului bisericii. Cum a început drumul...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Când a realizat URSS că a pierdut Războiul Rece. Momentul în care doctrina sovietică s-a prăbușit în deșert
Newsweek
Ministrul muncii dă vestea cea mare pensionarilor. Pensia crește cu 381 lei. Cât va fi punctul de pensie?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online