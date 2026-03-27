Un aliat neașteptat pentru Israel. Şeful armatei dintr-o țară africană se declară dispus să lupte cu Iranul: „Lumea s-a săturat”

Legături Uganda - Israel

Şeful forţelor armate ugandeze, generalul Muhoozi Kainerugaba, care este şi fiul actualului preşedinte, Yoweri Museveni, în funcţie din 1986, şi-a exprimat solidaritatea faţă de Israel într-o serie de mesaje publicate pe X începând cu 24 martie, sugerând că această ţară din Africa de Est ar putea intra în război împotriva Iranului „alături de Israel”.

„Vrem ca războiul din Orientul Mijlociu să înceteze imediat. Lumea s-a săturat”, a scris Muhoozi miercuri într-o postare, potrivit News.ro.

„Dar orice discuţie care vizează distrugerea sau înfrângerea Israelului ne va atrage în război. Alături de Israel!”, adaugă el.

Militarul ugandez, ale cărui declaraţii nu exprimă în mod direct politica oficială a Kampalei, a ameninţat direct guvernul iranian, avertizând: „Dacă Teheranul ne-ar lovi cu rachete, am riposta cu propriile noastre rachete”.

Kainerugaba şi-a argumentat poziţia ca fiind fundamentată pe legături istorice, menţionând sprijinul acordat de Israel Ugandei în anii 1980 şi 1990. El a reiterat dreptul Israelului de a exista şi de a se apăra, condamnând în acelaşi timp atacurile îndreptate împotriva sa.

Aceste declaraţii vin pe fondul relaţiilor de lungă durată dintre cele două ţări, care îşi au originea, în parte, în operaţiunea de la Entebbe din 1976, când forţele israeliene au salvat ostatici de pe principalul aeroport din Uganda.

Într-un gest simbolic, Kainerugaba a propus recent ridicarea unui monument la faţa locului în onoarea lui Yoni Netanyahu, ofiţerul israelian ucis în timpul misiunii, deşi guvernul ugandez nu a confirmat oficial acest plan, arată postul TV israelian i24news.

