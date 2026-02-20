Live TV

Un alpinist a fost condamnat, după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte și a plecat să caute ajutor. Judecătorul este și el alpinist

Data publicării:
munte Grossglockner
Un alpinist a fost condamnat, după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte și a plecat să caute ajutor. Foto: Profimedia

Un austriac în vârstă de 37 de ani, alpinist amator, a fost găsit vinovat de omor din culpă, după ce iubita sa a murit din cauza frigului pe cel mai înalt munte din Austria. Bărbatul a decis să plece să caute ajutor, când femeia nu a mai putut continua drumul, scrie The Guardian.

Cazul este unul neobișnuit și asta pentru că, deși accidentele de alpinism sunt frecvente, urmăririle penale pentru acestea sunt rare.

Instanța din Innsbruck i-a dat bărbatului austriac o pedeapsă cu suspendare de cinci luni și o amendă de 9.400 de euro pentru că, în ianuarie 2025, i-a provocat moartea femeii prin neglijență gravă, o infracțiune care se pedepsește cu închisoarea până la trei ani.

Procesul a stârnit controverse cu privire la amploarea răspunderii legale în munții foarte înalți, mediu periculos pe care alpiniștii îl explorează, în general, pe propriul risc.

După o zi grea de urcat pe munte, femeia în vârstă de 33 de ani era epuizată și incapabilă să continue. Cei doi se aflau la aproximativ 50 de metri sub vârful muntelui Grossglockner, într-o noapte geroasă de iarnă.

Inculpatul, Thomas P, și-a lăsat prietena, Kerstin G, expusă vânturilor puternice fără a o înfășura în pătura de urgență, din motive pe care bărbatul nu le-a putut explica, și a plecat pentru a cere ajutor la un adăpost de pe munte. Echipamentul a rămas în rucsacul ei.

Întrebat de ce, el a declarat instanței că situația fusese deosebit de stresantă.

Un apel scurt către poliția montană nu a declanșat o căutare, și asta pentru că, potrivit poliției, bărbatul nu a precizat clar că aveau nevoie de salvare și nu a răspuns la apeluri sau mesaje WhatsApp prin care a fost întrebat dacă aveau nevoie de ajutor. Inculpatul a explicat că telefonul său fusese pus în modul avion pentru a economisi bateria.

Procurorii au chemat-o ca martor pe o fostă iubită a sa, care a mărturisit că și ei au escaladat Grossglockner-ul împreună în 2023 și, după o ceartă din cauza traseului, el a lăsat-o singură noaptea.

Judecătorul, Norbert Hofer, el însuși un alpinist experimentat, a decis că inculpatul ar fi trebuit să-și dea seama că Kerstin G nu va putea finaliza ascensiunea.

„Nu te văd ca pe un criminal. Nu te văd ca pe o persoană rece”, i-a spus Hofer lui Thomas P în timp ce citea decizia, acceptând că într-adevăr s-a dus să ceară ajutor.

El a adăugat, însă, că inculpatul era un alpinist mai bun decât iubita lui și că aceasta se afla în grija lui.

„Ceea ce vreau să spun este că îmi pare foarte rău”, a declarat inculpatul, care a pledat nevinovat.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
LIA SAVONEA
1
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
zaharia-and-barbulesteanu
2
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
3
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
printul william
4
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
Digi Sport
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ghetar din muntii austrieci
Alpinist judecat după ce și-a lăsat iubita să moară pe cel mai înalt munte din Austria. Gestul care i-a scandalizat pe procurori
nava transport gaze gnl gaz natural lichefiat sua
Viraj energetic la Viena: Austria vrea să reducă importurile de GNL din SUA. România și Africa, noile opțiuni
ID235356_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Un polițist din Arad a fost prins la furat în Austria. A fost dat de gol chiar de soția lui
European Union and gas crisis - EU flag over a gas stove
Lideri UE: Prețurile mari la energie afectează industria europeană. Mediul de afaceri: Rezolvaţi problema dacă vreti competitivitate
Donald Trump
Trump declanșează exodul academic din SUA. Austria oferă refugiu cercetătorilor: „Mă bucur că am evitat un glonț”
Recomandările redacţiei
Snow And Ice Warnings As Cold Weather Sweeps Across UK
ANM: Urmează o lună mai caldă decât normalul perioadei, dar cu un...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge...
Kirill Dmitriev și Steve Witkoff
Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare...
om in vant si ninsoare
HARTĂ Noi alerte de la meteorologi: ANM a emis un nou cod galben de...
Ultimele știri
Putin își face o armată paralelă pentru a-și proteja regimul, avertizează un expert în securitate
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Aplicația Telegram neagă că spionii străini pot vedea mesajele soldaților ruși
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în...
Fanatik.ro
Miracol medical la FCSB! Mihai Popescu, apt de joc după ruptura de ligamente încrucişate. Ce se întâmplă cu...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Liderii fotbalului mondial, acuzați de „sprijinirea crimelor de război”! Ce urmează în acest caz
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
schior parau predeal
Jandarmii din Predeal au salvat un schior căzut într-un pârâu de pe pârtia închisă
Newsweek
Ministrul muncii, nou anunț despre bani în plus la pensie. Există o problemă care îi încurcă planurile
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...