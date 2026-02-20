Un alpinist a fost condamnat, după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte și a plecat să caute ajutor. Judecătorul este și el alpinist

Un austriac în vârstă de 37 de ani, alpinist amator, a fost găsit vinovat de omor din culpă, după ce iubita sa a murit din cauza frigului pe cel mai înalt munte din Austria. Bărbatul a decis să plece să caute ajutor, când femeia nu a mai putut continua drumul, scrie The Guardian.

Cazul este unul neobișnuit și asta pentru că, deși accidentele de alpinism sunt frecvente, urmăririle penale pentru acestea sunt rare.

Instanța din Innsbruck i-a dat bărbatului austriac o pedeapsă cu suspendare de cinci luni și o amendă de 9.400 de euro pentru că, în ianuarie 2025, i-a provocat moartea femeii prin neglijență gravă, o infracțiune care se pedepsește cu închisoarea până la trei ani.

Procesul a stârnit controverse cu privire la amploarea răspunderii legale în munții foarte înalți, mediu periculos pe care alpiniștii îl explorează, în general, pe propriul risc.

După o zi grea de urcat pe munte, femeia în vârstă de 33 de ani era epuizată și incapabilă să continue. Cei doi se aflau la aproximativ 50 de metri sub vârful muntelui Grossglockner, într-o noapte geroasă de iarnă.

Inculpatul, Thomas P, și-a lăsat prietena, Kerstin G, expusă vânturilor puternice fără a o înfășura în pătura de urgență, din motive pe care bărbatul nu le-a putut explica, și a plecat pentru a cere ajutor la un adăpost de pe munte. Echipamentul a rămas în rucsacul ei.

Întrebat de ce, el a declarat instanței că situația fusese deosebit de stresantă.

Un apel scurt către poliția montană nu a declanșat o căutare, și asta pentru că, potrivit poliției, bărbatul nu a precizat clar că aveau nevoie de salvare și nu a răspuns la apeluri sau mesaje WhatsApp prin care a fost întrebat dacă aveau nevoie de ajutor. Inculpatul a explicat că telefonul său fusese pus în modul avion pentru a economisi bateria.

Procurorii au chemat-o ca martor pe o fostă iubită a sa, care a mărturisit că și ei au escaladat Grossglockner-ul împreună în 2023 și, după o ceartă din cauza traseului, el a lăsat-o singură noaptea.

Judecătorul, Norbert Hofer, el însuși un alpinist experimentat, a decis că inculpatul ar fi trebuit să-și dea seama că Kerstin G nu va putea finaliza ascensiunea.

„Nu te văd ca pe un criminal. Nu te văd ca pe o persoană rece”, i-a spus Hofer lui Thomas P în timp ce citea decizia, acceptând că într-adevăr s-a dus să ceară ajutor.

El a adăugat, însă, că inculpatul era un alpinist mai bun decât iubita lui și că aceasta se afla în grija lui.

„Ceea ce vreau să spun este că îmi pare foarte rău”, a declarat inculpatul, care a pledat nevinovat.

Editor : A.P.