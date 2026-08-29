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Video Un alpinist a rămas blocat pe o stâncă, la peste 3.000 de metri altitudine. A fost salvat după nouă ore

Data publicării:
munte Grossglockner
Foto: Profimedia
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Un alpinist a fost salvat după ce a rămas blocat ore întregi pe o stâncă îngustă din Munții Sierra Nevada, în California. Bărbatul se afla la peste 3.000 de metri altitudine și avea la dispoziție o suprafață de doar aproximativ 15 centimetri pe care să își mențină echilibrul.

Alpinistul urca împreună cu un prieten pe Mendenhall Couloir, un traseu abrupt de pe versantul muntelui Laurel. La un moment dat, a ieșit din traseu și a ajuns într-o zonă extrem de dificilă, fără o cale sigură de continuare sau de întoarcere, potrivit The Guardian.

Potrivit echipei de căutare și salvare, o cădere în acea zonă putea fi fatală. La cea mai mică eroare, acesta ar fi putut să cadă 700 de metri în gol. Salvatorii au fost alertați de biroul șerifului și au pornit în căutarea bărbatului.

Echipele au avut nevoie de aproximativ două ore pentru a-i localiza poziția. În cele din urmă, salvatorii i-au auzit vocea și au reușit să stabilească locul în care se afla.

Operațiunea de salvare a fost complicată de vântul puternic. Un elicopter nu a putut interveni pentru evacuarea alpinistului, astfel că salvatorii au decis să ajungă la el pe jos, pe timp de noapte, arată sursa citată.

Salvatorii au parcurs terenul dificil cu ajutorul lanternelor frontale. După ce au ajuns în apropierea bărbatului, unul dintre membrii echipei s-a apropiat de el din partea superioară și l-a asigurat cu corzi. Operațiunea s-a încheiat în primele ore ale dimineții.

Editor : A.R.

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