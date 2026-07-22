Garda de frontieră ucraineană a salvat 16 membri ai echipajului după ce o dronă rusă a lovit un cargobot străin în Marea Neagră. Se întâmplă a doua zi după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită, tot de drone ruse, în largul apelor românești.

Unitățile maritime ale Serviciului de Grăniceri al Ucrainei au desfășurat o operațiune de căutare și salvare în Marea Neagră, evacuând echipajul navei de marfă Golden Rose după ce aceasta a fost lovită de o dronă rusă în noaptea de 22 iulie.

Serviciul de Grăniceri al Ucrainei a raportat operațiunea, potrivit Ukrinform.

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Conform informațiilor preliminare, drona a lovit pupa navei, provocând un incendiu de proporții. Navă de marfă în flăcări a fost detectată cu ajutorul sistemelor de supraveghere tehnică, după care ambarcațiunile de patrulare ale Serviciului de Grăniceri al Ucrainei au fost trimise imediat la fața locului.

Operațiunea de salvare s-a desfășurat în condiții extrem de dificile, pe timp de noapte și sub amenințarea constantă a unor noi atacuri cu drone și rachete rusești. În ciuda pericolului, echipajele ambarcațiunilor de patrulare au reușit să se apropie de nava în flăcări și să evacueze în siguranță toate persoanele aflate la bord.

Unitățile maritime au salvat toți cei 16 membri ai echipajului, inclusiv doi cetățeni sirieni și 14 cetățeni egipteni.

Potrivit Serviciului de Pază de Frontieră, toți marinarii salvați au fost aduși în siguranță la țărm, unde au fost supuși unor examinări medicale. Niciunul dintre membrii echipajului nu a suferit răni.

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Editor : Sebastian Eduard