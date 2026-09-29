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Un american de 71 de ani, condamnat pe nedrept de crimă, a fost eliberat după 41 de ani petrecuţi pe culoarul morţii

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detinut care se tine de gratiile unei celule
Foto: GettyImages
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Un bărbat în vârstă de 71 de ani din Statele Unite, care a petrecut mai mult de patru decenii pe culoarul morţii într-o închisoare din statul Utah, condamnat pe nedrept pentru uciderea unei femei, a fost eliberat luni după noi teste ADN, a anunţat marţi avocatul său.

Douglas Stewart Carter a fost condamnat în 1985 pentru uciderea Evei Olesen, mătuşa şefului poliţiei din Provo, Utah. El a fost condamnat din nou într-un alt proces în 1992, relatează AFP, citată de Agerpres.

Bărbatul de culoare a fost acuzat în urma declaraţiilor a doi martori şi a semnat o mărturisire. Versiunea acuzării asupra evenimentelor a fost cea a unui jaf care a mers prost.

Carter a continuat să-şi susţină nevinovăţia, afirmând că mărturisirea sa a fost obţinută prin constrângeri din partea poliţiei, înainte ca cei doi martori să recunoască, douăzeci de ani mai târziu, că poliţia i-a plătit şi a făcut presiuni asupra lor să depună mărturie împotriva bărbatului.

"Statul i-a furat 41 de ani din viaţă şi l-a supus ororilor condamnaţilor de pe culoarul morţii timp de peste 40 de ani, dar în seara asta este în sfârşit acasă", a declarat avocatul său, Neal Hamilton, într-o declaraţie pentru AFP.

Abia după noi analize ADN ale probelor prelevate de la locul crimei, care nu se potriveau cu cele ale lui Carter, acesta a fost eliberat pe cauţiune.

Apărarea lui Carter a invocat declaraţia unui alt martor care susţinea că un bărbat alb fusese văzut părăsind locul crimei.

Poliţia nu a vrut însă niciodată să investigheze această pistă sau alţi posibili suspecţi, inclusiv soţul doamnei Olesen, care ar fi putut fi implicat. Acesta a murit în 2009.

Curtea Supremă din Utah a ordonat un nou proces în acest caz în urmă cu câteva luni, invocând "abateri grave" ale poliţiei în timpul anchetei. Noul proces este programat pentru 2027.

Editor : M.B.

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