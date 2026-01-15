Un an cu Trump: SUA sunt mai puțin temute de către adversari, aliații se simt îndepărtați. China, nu America, devine din nou măreață

La un an după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, un sondaj global sugerează că o mare parte a lumii consideră că abordarea sa „America mai întâi”, „Make America Great Again” contribuie, dimpotrivă, la refacerea măreției Chinei. Sondajul realizat în 21 de țări pentru influentul think tank European Council on Foreign Relations (ECFR) a constatat, de asemenea, că sub Trump, SUA sunt mai puțin temute de adversarii lor tradiționali, în timp ce aliații lor – în special cei din Europa – se simt din ce în ce mai îndepărtați, scrie The Guardian.

Majoritatea europenilor nu mai consideră SUA un aliat de încredere și susțin din ce în ce mai mult reînarmarea, în timp ce rușii consideră acum mai mult UE drept inamic decât SUA, iar ucrainenii se îndreaptă mai mult spre Bruxelles decât spre Washington pentru a obține sprijin.

Sondajul, realizat pe un eșantion de aproape 26.000 de respondenți din 13 țări europene, SUA, China, India, Rusia, Turcia, Brazilia, Africa de Sud și Coreea de Sud, a constatat că majoritatea respondenților din aproape toate teritoriile chestionate se așteaptă ca influența globală a Chinei să crească în următorul deceniu.

Acestea variază de la 83% în Africa de Sud, 72% în Brazilia și 63% în Turcia, la 54% în SUA, 53% în 10 state membre ale UE și 51% în India, până la 50% în Regatul Unit. Majoritatea cetățenilor UE se așteaptă ca China să devină în curând lider mondial în domeniul vehiculelor electrice și al energiilor regenerabile.

Mai mult, puțini păreau îngrijorați de acest lucru. Sondajul a arătat că doar în Ucraina și Coreea de Sud majoritatea populației considera China un rival sau un adversar, în timp ce în Africa de Sud, India și Brazilia mai multe persoane decât acum doi ani considerau China un aliat.

În Africa de Sud (85%), Rusia (86%) și Brazilia (73%), majoritatea populației consideră China fie un partener necesar, fie un aliat. Opinia UE a rămas neschimbată: 45% consideră China un partener necesar. Multe țări se așteaptă ca relația lor cu China să se consolideze.

În același timp, deși mulți cred că SUA vor rămâne influente, în afara Braziliei, Indiei, Africii de Sud și Turciei nu a existat o majoritate – inclusiv în SUA – care să considere că influența americană va crește în continuare.

Pe fondul unei percepții din ce în ce mai favorabile asupra Chinei, statutul SUA ca aliat a scăzut în aproape toate țările incluse în sondaj, India fiind singura țară în care majoritatea consideră în continuare că SUA este un aliat, care împărtășește valorile și interesele țării.

Schimbarea percepției asupra SUA în rândul cetățenilor UE este semnificativă: doar 16% consideră acum SUA un aliat, iar un procent surprinzător de 20% o consideră fie un rival, fie un inamic. În alte părți, percepția asupra Americii este în declin.

În majoritatea țărilor, sondajul a arătat că așteptările față de Trump însuși au scăzut, uneori în mod dramatic. Mai puține persoane decât acum 12 luni consideră că realegerea președintelui SUA este benefică pentru cetățenii americani, pentru țările lor sau pentru pacea mondială.

Sondajul, al patrulea dintr-o serie, a fost realizat în cadrul proiectului „Europa într-o lume în schimbare” al Universității Oxford. Acesta sugerează că, odată cu schimbarea echilibrului de putere la nivel mondial, se schimbă și percepția oamenilor asupra Europei, în special în Rusia.

În contextul în care războiul din Ucraina va intra în al cincilea an în februarie, respondenții din Rusia sunt acum mai înclinați (51%) să considere Europa ca un adversar decât anul trecut (41%) și mai puțin înclinați (37%) să considere SUA ca atare decât erau acum 12 luni (48 %).

Pe de altă parte, ucrainenii sunt mai înclinați să considere Europa un aliat (39%) decât SUA (18%, în scădere față de 27% anul trecut). Percepția asupra Europei se schimbă și în China, unde 61% dintre respondenți consideră SUA o amenințare, dar numai 19% au aceeași părere despre UE.

Autorii raportului, Ivan Krastev de la Centrul pentru Strategii Liberale, Mark Leonard de la ECFR și istoricul și editorialistul The Guardian Timothy Garton Ash, au afirmat că acest lucru nu pare să se datoreze faptului că cetățenii chinezi nu iau în serios UE.

De fapt, sondajul a arătat că, spre deosebire de multe țări, majoritatea (59%) chinezilor consideră UE o mare putere, iar 46% o consideră în principal un partener – o opinie împărtășită, în ciuda retoricii anti-UE a lui Trump, de 40% dintre americani.

Optimismul față de UE nu este însă împărtășit de mulți europeni. Majoritatea (46%) nu cred că UE este o putere capabilă să trateze pe picior de egalitate cu SUA sau China, un sentiment care a crescut în ultimul an (de la 42% în 2024).

Mulți europeni se îndoiesc, de asemenea, că viitorul va aduce ceva bun pentru țările lor (49%) sau pentru lume (51%), fiind îngrijorați de agresiunea Rusiei împotriva țării lor (40%) și de un război european major (55%). Mai mult de jumătate (52%) susțin creșterea cheltuielilor pentru apărare.

Autorii au afirmat că sondajul a relevat „o lume în care acțiunile SUA au stimulat China”, adăugând că intervenția lui Trump în Venezuela și ambițiile teritoriale în Groenlanda sugerează că „el a decis că este mai bine ca o mare putere să fie temută decât iubită”.

„Europa ar putea ajunge să fie strânsă cu ușa sau pur și simplu ignorată”, au afirmat ei, adăugând: „Liderii politici din Europa nu ar mai trebui să se întrebe dacă proprii cetățeni înțeleg natura radicală a schimbărilor geopolitice actuale. Ei înțeleg.”

Europenii consideră că vechea ordine s-a încheiat, au afirmat ei. Liderii europeni trebuie acum să fie „realisti și îndrăzneți în același timp”, găsind „noi modalități nu doar de a gestiona o lume multipolară, ci și de a deveni un pol în acea lume – sau de a dispărea printre ceilalți”.

