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Un angajat al unei clinici din Londra a încercat să vândă dosarul medical al prinţesei Kate în 2024

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Prințesa Kate. Foto: Profimedia
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Un angajat al unei clinici din Londra, care nu mai ocupă această funcţie în prezent, a încercat să vândă dosarul medical al prinţesei Kate pe când aceasta era spitalizată în această unitate, în ianuarie 2024, a afirmat miercuri autoritatea britanică din domeniul protecţiei datelor, care i-a dat acestei persoane un avertisment, informează AFP.

Soţia prinţului William, moştenitorul tronului britanic, a suferit o intervenţie chirurgicală abdominală majoră pe 16 ianuarie 2024 la London Clinic, unde a rămas spitalizată circa zece zile.

Câteva săptămâni mai târziu, în martie 2024, prinţesa a anunţat că suferă de cancer, a cărui natură nu a fost niciodată dezvăluită, diagnostic în urma căruia a urma chimioterapie. Prinţesa a anunţat în ianuarie 2025 că a intrat în remisiune, notează AFP, citată de Agerpres.

Biroul comisarului pentru protecţia datelor (ICO) a anunţat miercuri că a „încheiat ancheta penală” deschisă în martie 2024 în legătură cu „utilizarea abuzivă deliberată a informaţiilor personale extrem de sensibile, precum şi o propunere de a le divulga contra unei remuneraţii”.

Fără să menţioneze numele prinţesei, autoritatea a adăugat că această anchetă era legată de o „violare semnalată în martie 2024 de London Clinic”.

În acest sens, a adresat „un avertisment formal unui fost angajat la clinica medicală din Londra”, fără să precizeze dacă e vorba despre un bărbat sau de o femeie.

Într-un comunicat, London Clinic a spus că este „mulţumită că, în urma colaborării cu ICO, s-a reuşit închiderea acestui trist incident izolat”, subliniind absenţa „unei încălcări a reglementărilor de către spital”.

Tabloidul The Mirror a scris la acea vreme că „cel puţin un membru al personalului” acestei clinici de lux a încercat să acceseze dosarul medical al prinţesei.

De asemenea, potrivit aceleiaşi publicaţii, acest angajat a fost concediat. Abordată de AFP, London Clinic nu a dorit să comenteze. 

Editor : Liviu Cojan

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