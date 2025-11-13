Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai

Cadavrul lui Roman Novak, antreprenor rus în domeniul criptomonedelor şi al soţiei sale, Anna Novak, au fost găsite marţi dezmembrate şi îngropate în gropi situate în apropierea rezervaţiei naturale Dubai Desert Conservation Reserve. Descoperirea macabră a fost făcută după ce poliţia din Emiratele Arabe Unite fusese alertată cu privire la dispariţia lor cu o lună înainte, la începutul lui octombrie, scrie Le Figaro.

La acea vreme, şoferul lor personal îi lăsase în apropierea unui obiectiv turistic, în timp ce se întorceau dintr-o vacanţă în regiunea Hatta, aproape de graniţa cu Oman. Cuplul s-a urcat apoi într-o altă maşină, după care nu s-a mai auzit nimic de ei. Potrivit Daily Mail, ei urmau să se întâlnească cu ceea ce credeau a fi investitori, scrie News.ro.

„Cuplul stabilit în Dubai – care se lăuda pe reţelele sociale cu o viaţă luxoasă, maşini rapide şi avioane private – a fost şantajat pentru criptomonede, potrivit unor informaţii care citează forţele de ordine”, adaugă cotidianul britanic. Problema a fost că portofelul antreprenorului rus, fondatorul platformei Fintopio, era gol. În ciuda încercărilor sale de a strânge o răscumpărare – se pare că ar fi trimis mesaje în care spunea că are nevoie disperată de 152.000 de lire sterline –, nu a putut scăpa de soarta nefastă.

De atunci, şapte persoane au fost arestate în Stavropol şi Sankt Petersburg. Trei dintre ele sunt suspectate de crimă, iar celelalte patru de spălare de bani.

Trecut controversat

Anumite elemente sugerează că suspecţii au investit personal în activităţile lui Roman Novak, în special în platforma sa Fintopio, specializată în transferuri transfrontaliere de monedă digitală. Prin răpirea lui, infractorii sperau probabil să-şi recupereze banii. O ipoteză credibilă, având în vedere trecutul controversat al bărbatului de 30 de ani.

În 2020, el fusese deja condamnat la şase ani de închisoare pentru fraudă la scară largă. De asemenea, el ar fi ispăşit o pedeapsă cu închisoarea pentru deturnare de fonduri, potrivit presei ruseşti. Ancheta pentru omor şi răpire deschisă în comun de Rusia şi autorităţile din Dubai ar trebui să permită aflarea mai multor detalii.

Între timp, cei doi copii mici ai cuplului au fost încredinţaţi părinţilor Annei.

