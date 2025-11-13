Live TV

Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai

Data publicării:
Roman Novak
Cadavrul lui Roman Novak, antreprenor rus în domeniul criptomonedelor şi al soţiei sale, Anna Novak, au fost găsite marţi. Foto: Profimedia

Cadavrul lui Roman Novak, antreprenor rus în domeniul criptomonedelor şi al soţiei sale, Anna Novak, au fost găsite marţi dezmembrate şi îngropate în gropi situate în apropierea rezervaţiei naturale Dubai Desert Conservation Reserve. Descoperirea macabră a fost făcută după ce poliţia din Emiratele Arabe Unite fusese alertată cu privire la dispariţia lor cu o lună înainte, la începutul lui octombrie, scrie Le Figaro.

La acea vreme, şoferul lor personal îi lăsase în apropierea unui obiectiv turistic, în timp ce se întorceau dintr-o vacanţă în regiunea Hatta, aproape de graniţa cu Oman. Cuplul s-a urcat apoi într-o altă maşină, după care nu s-a mai auzit nimic de ei. Potrivit Daily Mail, ei urmau să se întâlnească cu ceea ce credeau a fi investitori, scrie News.ro.

„Cuplul stabilit în Dubai – care se lăuda pe reţelele sociale cu o viaţă luxoasă, maşini rapide şi avioane private – a fost şantajat pentru criptomonede, potrivit unor informaţii care citează forţele de ordine”, adaugă cotidianul britanic. Problema a fost că portofelul antreprenorului rus, fondatorul platformei Fintopio, era gol. În ciuda încercărilor sale de a strânge o răscumpărare – se pare că ar fi trimis mesaje în care spunea că are nevoie disperată de 152.000 de lire sterline –, nu a putut scăpa de soarta nefastă.

De atunci, şapte persoane au fost arestate în Stavropol şi Sankt Petersburg. Trei dintre ele sunt suspectate de crimă, iar celelalte patru de spălare de bani.

Trecut controversat

Anumite elemente sugerează că suspecţii au investit personal în activităţile lui Roman Novak, în special în platforma sa Fintopio, specializată în transferuri transfrontaliere de monedă digitală. Prin răpirea lui, infractorii sperau probabil să-şi recupereze banii. O ipoteză credibilă, având în vedere trecutul controversat al bărbatului de 30 de ani.

În 2020, el fusese deja condamnat la şase ani de închisoare pentru fraudă la scară largă. De asemenea, el ar fi ispăşit o pedeapsă cu închisoarea pentru deturnare de fonduri, potrivit presei ruseşti. Ancheta pentru omor şi răpire deschisă în comun de Rusia şi autorităţile din Dubai ar trebui să permită aflarea mai multor detalii.

Între timp, cei doi copii mici ai cuplului au fost încredinţaţi părinţilor Annei.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
1
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
sediul Curtea Europeană de Justiție
2
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
3
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
bile de la loto
4
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
Femeie arestată
5
Bistrița Năsăud: O femeie cumpăra de la farmacie creme cu clorură de mercur și le vindea...
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
Digi Sport
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump Meets Rutte of NATO in the Oval Office
Avertismentul lui Marco Rubio după incursiunile dronelor rusești în...
alexandru munteanu (1)
Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, sosește în România, în prima...
Registrul Unic al Transparenţei Intereselor
Guvernul a lansat Registrul Unic al Transparenţei Intereselor, după...
Mini-racheta europeană Mark 1. Foto: Frankenburg Technologies
Mark 1, racheta europeană cât o baghetă, concepută pentru a distruge...
Ultimele știri
Distracție periculoasă la Cluj-Napoca: un tânăr șofer, filmat în timp drifturi la miezul nopții
Macron anunță investiții uriașe pentru apărarea Franței: „Războiul de mâine va începe în spațiu”
Un microbuz s-a răsturnat pe DN 3, în județul Constanța. Cinci oameni au ajuns la spital
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
srtbhargbhagry
Momentul în care femeia din Teleorman e ucisă de soțul ei, surprins de camere. Fiul lor de trei ani a fost martor la crimă
purtătorul de cuvânt al IGPR, Georgian Drăgan.
4.000 de încălcări ale ordinelor de protecție au fost înregistrate anul acesta. Apelul poliției pentru victimele violenței domestice
Poliția Română
După cazul femeii ucise în Teleorman, șeful Poliției Române anunță controale în toată ţara: „Nu voi ezita să iau măsuri drastice”
Radu Marinescu.
Reacția ministrului Justiției în cazul femeii ucise de soț: „Cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată, atunci nu rezolvi nimic”
crima
Un tânăr de 21 de ani a ucis un bărbat în Covasna, din cauza unei datorii. Agresorul a fost arestat
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
Fanatik.ro
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Bosnia – România se joacă la data la care „tricolorii” au câștigat două meciuri la masa verde! Motivele...
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
Când ai nevoie de autorizaţie pentru închiderea unui balcon? Puţini ştiu ce scrie în lege
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Care este călcâiul lui Ahile al NATO: țările baltice sau România/Bulgaria? Răspunsul neașteptat al unui...
Newsweek
Ungaria elimină vârsta de pensionare. Când poți ieși la pensie în România, în funcție de anul nașterii?
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...