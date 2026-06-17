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„Un anumit sentiment de optimism”. Donald Trump îi întinde Ucrainei o ramură de măslin la summitul G7, dar cu o condiție

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Donald Trump (stânga), Emmanuel Macron (în mijloc) și Volodimir Zelenski (dreapta). Foto: Profimedia
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Din articol
Deschidere, dar cu un preț Cina la Versailles

Liderii Grupului celor Șapte au sosit la Evian-les-Bains, pregătiți pentru o confruntare cu președintele SUA, Donald Trump, pe tema Iranului și a războiului din Ucraina. În schimb, la finalul primei zile complete de discuții din cadrul G7, aceștia s-au arătat neașteptat de optimiști în ceea ce privește relația lor cu Casa Albă — și ceva mai puțin îngrijorați cu privire la posibilitatea ca summitul crucial al NATO de luna viitoare, din Turcia, să dea greș, potrivit a doi diplomați de rang înalt ai UE, notează Politico.

Motivul? Aparenta deschidere a lui Trump față de intensificarea presiunilor asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului său împotriva Ucrainei, precum și nevoia sa de ajutor din partea aliaților pentru a stabiliza un acord-cadru de încetare a focului cu Iranul. Pare să se contureze un acord în cadrul căruia liderul de la Casa Albă să susțină Europa în ceea ce privește Ucraina, în schimbul ajutorului european pentru asigurarea securității Strâmtorii Ormuz — acea importantă cale navigabilă a cărei închidere, în timpul războiului cu Iranul, a determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie.

„Discuțiile pe care le-am purtat între noi și cu președintele SUA — atât în cadrul întâlnirilor oficiale, cât și al celor informale din marja evenimentelor — îmi inspiră un anumit sentiment de optimism”, a declarat marți jurnaliștilor cancelarul german Friedrich Merz.

Deși diplomații au avertizat să nu se manifeste un optimism excesiv, subliniind faptul că cel de-al 47-lea președinte al SUA și-a schimbat poziția și în trecut după ce a făcut declarații în favoarea Ucrainei, aceștia au împărtășit totuși evaluarea liderului german cu privire la relațiile transatlantice, în ciuda disputelor personale ale lui Trump cu mulți dintre liderii G7.

Sentimentul de ușurare era palpabil în rândul celor cinci diplomați și oficiali care au vorbit cu sursa citată, tuturor li s-a acordat anonimatul pentru a putea discuta deschis despre discuțiile care au avut loc în spatele ușilor închise.

Cu o zi înainte, Trump provocase un val de neliniște sugerând că acordul dintre Washington și Teheran i-ar permite să-și concentreze din nou atenția asupra unui acord de pace între Rusia și Ucraina. Îngrijorarea că președintele SUA ar putea anula eforturile depuse de luni de zile de aliații Ucrainei pentru a intensifica presiunea asupra Moscovei s-a adăugat tensiunilor legate de războiul din Iran — care a fost criticat pe scară largă de liderii UE, inclusiv de Merz —, precum și disputelor individuale cu prim-ministrul britanic Keir Starmer și cu președintele francez Emmanuel Macron.

Faptul că Trump a purtat duminică o convorbire telefonică de aproape o oră cu Putin a amplificat aceste temeri, sugerând că ar putea reveni la a exercita presiuni asupra Ucrainei pentru ca aceasta să cedeze teritoriu și să accepte un acord inechitabil.

Cu toate acestea, Trump, care tocmai și-a sărbătorit cea de-a 80-a aniversare organizând lupte de arte marțiale mixte în cușcă pe peluza Casei Albe, nu părea dispus să se angajeze în mai multe runde de discuții cu ceilalți lideri mondiali care parcurseseră drumuri sinuoase pentru a ajunge la locul de desfășurare a summitului, la Hotel Royal, cu vedere spre Lacul Geneva.

Pe rând zâmbitor și rezervat, președintele SUA i-a luat prin surprindere pe participanții la summit anunțând, după o întâlnire de 70 de minute cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri, că SUA vor reinstaura sancțiunile împotriva sectorului petrolier rus.

„Rusia trebuie să ajungă la un acord”, a declarat liderul american.

Deschidere, dar cu un preț

Totuși, așa cum se întâmplă întotdeauna în cazul autorului cărții „The Art of the Deal”, această deschidere față de Ucraina are un preț.

Potrivit celor doi diplomați de rang înalt care au urmărit discuțiile dintre lideri, Trump i-a îndemnat pe omologii săi din G7 să-și manifeste sprijinul pentru acordul său cu Iranul și să ofere ajutor în deminarea Strâmtorii Ormuz, înainte ca vicepreședintele JD Vance să sosească la Geneva pentru a finaliza acordul de încetare a focului cu Teheranul.

Președintele SUA a minimizat importanța ajutorului european în fața jurnaliștilor. „Nu cred că vom avea nevoie de prea mult ajutor”, a spus el luni.

Însă, în spatele ușilor închise, președintele american s-a arătat mai conciliant, căutând sprijin atât verbal, cât și material pentru acordul cu Iranul.

„El [Trump] va avea nevoie de sprijinul aliaților săi din G7 și al altor țări… pentru a curăța strâmtoarea Ormuz de mine”, a declarat unul dintre diplomați.

În schimb, „trebuie să existe o anumită flexibilitate în privința Ucrainei”, a adăugat diplomatul. „Există o așteptare foarte puternică ca el să susțină Ucraina. Asta le-a spus liderilor”.

Liderii G7 au dat de înțeles, ca răspuns, că sunt dispuși să ofere ajutor — cu anumite condiții.

Macron a afirmat că trimiterea navelor de deminare „trebuie să fie solicitată și dorită de Statele Unite și, ulterior, de Iran și Oman, părțile implicate în acord”. 

Cina la Versailles

În ciuda caracterului tranzacțional al unui aparent schimb de servicii între Ucraina și Iran, rezultatul pozitiv al summitului de marți s-a datorat în mare măsură eforturilor liderilor G7 de a-l câștiga de partea lor pe președintele SUA.

Pentru a evita repetarea situației de la summitul de anul trecut, de la care liderul de la Casa Albă a plecat mai devreme, Macron a organizat cu atenție vizita lui Trump, pentru a-l menține implicat. Liderul francez l-a convins chiar pe președintele SUA să-și prelungească șederea, invitându-l la cină la Palatul Versailles, din afara Parisului.

„Urma să plec după-amiază, iar președintele francez, care se întâmplă să fie un om foarte simpatic, m-a invitat la cină la Versailles. Și Versailles nu e doar o fațadă. Versailles e ceva cu adevărat deosebit”, s-a lăudat Trump cu privire la invitația sa la cină.

Cancelarul german Friedrich Merz— care nu a mai vorbit cu liderul american timp de câteva săptămâni, în urma criticilor aduse războiului său împotriva Iranului — i-a dăruit un tricou personalizat al echipei naționale de fotbal, cu numărul 47 brodat pe spate, pe care Trump l-a acceptat zâmbind.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni, care a avut și ea cuvinte dure la adresa Papei Leon al XIV-lea și a războiului din Iran, a avut o „întâlnire de clarificare” prietenoasă cu Trump, așa cum a descris-o un diplomat italian.

Și Zelenski a venit pregătit. Adresându-se membrilor religioși din anturajul lui Trump, liderul ucrainean a arătat liderilor prezenți la masa G7 o imagine cu o catedrală în flăcări, lovită de un atac cu drone rusești, potrivit unuia dintre cei doi diplomați de rang înalt ai UE.

Această ofensivă de curtoazie a avut un scop politic: menținerea lui Trump ferm în tabăra puterilor occidentale înaintea unui summit crucial al NATO care va avea loc luna viitoare în capitala Turciei, Ankara.

„Nu ne rămâne decât să trecem peste asta și să ajungem la Ankara”, a glumit un înalt oficial al UE înaintea summitului G7.

Se pare că a funcționat, deocamdată.

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Editor : A.M.G.

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