Un aparat de zbor neidentificat a intrat neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, în timp ce Ucraina era atacată

Un zbor neautorizat a fost depistat miercuri dimineață deasupra Republicii Moldova pe fondul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei, informează Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale, citat de TVR Moldova .

Potrivit Serviciului Operații Aeriene al Armatei Naționale, drona a intrat în spațiul aerian național la ora 08:43 și l-a părăsit după un minut, în direcția localității Limanske, Ucraina.

Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Incursiunile, intenționate sau accidentale, ale dronelor rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova și al statelor NATO ar putea face parte din eforturile Kremlinului de a normaliza încălcarea spațiului aerian prin creșterea frecvenței acestor incidente, constată Institutul pentru Studiul Războiului, ISW.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că numărul persoanelor care şi-au pierdut viaţa în întreaga Ucraină în urma atacului Rusiei cu rachete şi drone de miercuri dimineaţă a ajuns la 11, atac care, potrivit liderului de la Kiev, a fost îndreptat în special împotriva sistemului energetic al ţării, informează EFE, preluată de Agerpres.



„Unul dintre obiectivele cheie a fost infrastructura noastră energetică”, a spus preşedintele ucrainean.



Canalele de Telegram din Kiev au semnalat că principala centrală termică din regiunea capitalei a fost lovită pentru a doua oară într-o săptămână.