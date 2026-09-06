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Un apropiat al lui Trump crede că nu se poate ajunge la un acord nuclear cu Iran. „Probabil că va trebui să le distrugem capacitățile”

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U.S. Secretary of Energy Chris Wright
Chris Wright a pledat pentru bombardarea Iranului. Foto: Profimedia
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Secretarul american al energiei, Chris Wright, a estimat duminică drept improbabil ca administraţia preşedintelui Donald Trump să ajungă la un acord nuclear cu Iranul şi crede că SUA ar putea opta în schimb pentru distrugerea capacităţilor iraniene de a dezvolta arme atomice, capacităţi deja bombardate, dar care nu au fost complet neutralizate.

„S-ar putea să nu avem un acord nuclear. Probabil că va trebui pur şi simplu să le distrugem capacităţile”, a spus Chris Wright într-un interviu acordat postului ABC, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Mai mult, el a adăugat că o concretizare a demersurilor de încheiere a unui acord asupra dosarului nuclear iranian ar putea fi amânată până la venirea unei noi administraţii la Washington.

Washingtonul şi Teheranul au desfăşurat discuţii directe şi indirecte de mai multe luni pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului lansat în februarie de SUA şi Israel şi au semnat în iunie un acord provizoriu, între timp eşuat, după ce Trump a acuzat Iranul că a reluat atacurile asupra navelor comerciale în Strâmtoarea Ormuz.

Acel acord a permis atunci pentru o scurtă perioadă redeschiderea acestei strâmtori şi relaxarea sancţiunilor împotriva Iranului, înţelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile care să conducă la un acord final pentru soluţionarea chestiunilor cele mai conflictuale, în special dosarul nuclear iranian şi sancţiunile impuse Iranului.

Preşedintele Trump, confruntat cu un război tot mai nepopular în SUA, cu apropierea alegerilor intermediare şi cu scăderea stocului de arme de precizie ale armatei americane după bombardamentele împotriva Iranului, prioritizează acum „războiul economic” în detrimentul atacurilor aeriene.

După ce a reimpus o blocadă asupra porturilor iraniene, el a anunţat la sfârşitul lunii august „cea mai devastatoare operaţiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei ţări”, operaţiune pe care a denumit-o „Paria Economică” şi care constă în noi sancţiuni, sperând să forţeze în acest mod Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz şi să accepte un acord de pace în termenii doriţi de SUA.

Editor : B.P.

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