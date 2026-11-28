Un arbore emblematic din Australia, despre care se crede că are între 300 și 500 de ani, a fost vandalizat cu o drujbă într-un parc național. Poliția încearcă să identifice persoana responsabilă, iar autoritățile se tem că arborele ar putea să nu supraviețuiască distrugerilor, potrivit News.ro.

Este vorba despre King Jarrah, unul dintre cei mai mari eucalipți din specia jarrah din Parcul Național Wellington, situat în sudul orașului Perth, în vestul Australiei. Arborele are o înălțime de aproximativ 36 de metri și a supraviețuit de-a lungul timpului incendiilor de vegetație și furtunilor.

Vandalizarea ar fi avut loc între sâmbătă și duminică. Administrația parcului a anunțat închiderea zonei în care se află arborele, precum și a parcării din apropiere, din motive de siguranță. Accesul va rămâne restricționat până când locul va putea fi considerat sigur pentru vizitatori.

Ministrul Mediului din Australia de Vest, Matthew Swinbourn, a condamnat dur gestul, pe care l-a descris drept revoltător, absurd și sfâșietor. Acesta a spus că arborele este iubit de comunitatea locală și că oamenii sunt îndreptățiți să fie furioși în urma distrugerilor.

Specialiștii evaluează în prezent starea arborelui și încearcă să stabilească dacă acesta mai poate fi salvat. Peter Murphy, coordonatorul unei organizații locale pentru protecția mediului, a declarat pentru postul public ABC că, judecând după fotografiile făcute la fața locului, există temeri că arborele ar putea fi doborât.

Polițiștii au precizat că, după vandalizare, în zonă a fost observat un autoturism Jeep argintiu. Ocupanții mașinii ar putea deține informații importante pentru anchetă. Între timp, au fost instalate camere de supraveghere, iar autoritățile fac apel la persoanele care pot oferi detalii să contacteze poliția.

Oficialii locali speră ca King Jarrah să poată supraviețui distrugerilor și să rămână un simbol al patrimoniului natural al regiunii.

Editor : A.R.