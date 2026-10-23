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Un armistiţiu între Rusia şi Ucraina era „aproape” înainte ca Trump să ia o decizie care a schimbat totul. „Acum va fi mult mai greu”

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia
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Preşedintele ceh Petr Pavel a declarat într-un interviu că acordul SUA cu Rusia pentru livrarea de motorină oferă Moscovei „o nouă speranţă” şi va face ca acum să fie „mult mai greu” să se ajungă la pace. El a evaluat că un armistiţiu între Rusia şi Ucraina era „destul de aproape”, asta până când preşedintele Donald Trump a ridicat sancţiunile asupra motorinei ruseşti, relatează POLITICO.

Într-un interviu acordat reţelei Axel Springer Global Reporters Network, din care face parte şi POLITICO, Petr Pavel a spus că sancţiunile coordonate ale SUA şi Europei împotriva petrolului rusesc, a oligarhilor şi a altor industrii puneau Rusia „sub presiune”. Însă acordul anunţat de Trump la începutul acestei luni, prin care Rusia urmează să furnizeze sute de mii de tone de motorină către SUA, i-a oferit Rusiei „un răgaz”.

„Acum va fi mult mai greu. Rusia profită de acest impuls pentru a scăpa de presiune, iar acest lucru reprezintă un fel de încurajare morală pentru ei”, a spus Pavel, potrivit News.ro.

Casa Albă a declarat miercuri că Trump a „negociat cu succes” acordul pentru a aproviziona piaţa mondială cu „cantităţi uriaşe de motorină şi pentru a reduce preţurile”.

Acordul a stârnit rapid reacţii negative şi, la un moment dat, un grup bipartizan de senatori americani l-a îndemnat pe Trump să anuleze acordul.

Între timp, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat într-o postare pe reţelele sociale că acordul „joacă în favoarea Rusiei” şi îi permite acesteia „să ucidă mai mult, să ducă războiul mai mult timp, să aibă şi mai puţin respect faţă de America şi să provoace pierderi şi pagube şi mai mari la nivel mondial”.

El l-a acuzat pe Trump că a folosit negocierile de pace din Florida ca o „perdea de fum”, în timp ce administraţia sa continua să încheie acordul cu Rusia.

Critica lui Zelenski a fost cel mai recent indicator al tensiunilor crescânde dintre Kiev şi Washington. Trump şi-a exprimat în repetate rânduri frustrarea faţă de Zelenski, acuzându-l că prelungeşte războiul. În schimb, în ultima vreme a vorbit cu căldură despre Putin şi a afirmat săptămâna aceasta că „Rusia, sincer, s-a comportat bine în privinţa Ucrainei”.

Însă Petr Pavel a avut miercuri cuvinte de sprijin pentru preşedintele ucrainean. „Cred că preşedintele Zelenski şi întreaga Ucraină sunt victimele conflictului”, a spus Pavel.

„Aşadar, aş fi probabil ultimul care ar da vina pe Ucraina pentru acest conflict. Nu Ucraina a atacat Rusia. Nu Ucraina a ameninţat Rusia”, a subliniat şeful statului ceh.

El a adăugat că Donald Trump manifestă o abordare mai deschisă faţă de Rusia decât orice lider european.

„Într-o oarecare măsură, s-ar putea să fie atras de Vladimir Putin ca lider cu autoritate, dar nu cred că… preşedintele Trump priveşte situaţia din perspectiva unei lupte între democraţie şi autocraţie, deoarece o analizează pur şi simplu din punctul de vedere al prosperităţii economice a Statelor Unite”, a explicat preşedintele Republicii Cehe.

Totuşi, deşi Pavel şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la acordul privind motorina, el a refuzat să afirme că SUA ar fi trădat Ucraina sau alţi parteneri europeni, notează POLITICO.

„Nu ştiu încă dacă putem numi asta trădare, dar aş numi-o o greşeală", a spus el. "Pentru că acum el dă Rusiei o nouă speranţă: speranţa că pot ignora Europa, că pot ignora Ucraina, că se pot concentra pe încheierea unui acord cu Statele Unite, eventual cu China, şi pe aranjarea tuturor lucrurilor în conformitate cu priorităţile şi strategiile lor. Cred că acest lucru este în mod clar împotriva intereselor noastre în Europa”, a punctat el.

Petr Pavel nu a exclus nici posibilitatea unui viitor în care ţările europene să cumpere petrol rusesc, dar a adăugat că „va dura ceva timp” până când acest lucru se va întâmpla.

„Dacă într-o zi Rusia va fi o ţară care respectă suveranitatea şi graniţele altor ţări, de ce să nu avem relaţii comerciale normale cu o astfel de ţară? Dar Rusia nu a ajuns încă acolo”, a spus el.

Editor : C.L.B.

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