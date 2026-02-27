Un armistițiu local a intrat în vigoare între Rusia și Ucraina pentru repararea centralei nucleare de la Zaporojie

Vineri, în apropierea centralei nucleare de la Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, a intrat în vigoare un armistițiu local pentru a permite repararea unei linii electrice externe, au declarat oficialii ruși, potrivit Reuters.

Centrala nucleară, cea mai mare din Europa, se află sub controlul Rusiei din perioada imediat următoare începerii războiului în 2022. În prezent, aceasta nu produce energie electrică și depinde de energia externă pentru a menține materialul nuclear răcit și a evita un accident catastrofal.

Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc în mod frecvent că pun în pericol siguranța centralei prin organizarea de atacuri în apropierea acesteia. Un armistițiu local similar a fost stabilit anul trecut, când liniile electrice au fost întrerupte timp de săptămâni întregi, iar centrala s-a bazat pe generatoare diesel de urgență.

Conducerea rusă a declarat într-un comunicat că ultimul armistițiu a fost pus în aplicare cu ajutorul lui Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Oficialii ruși au declarat că una dintre liniile electrice externe funcționează în continuare, iar reparațiile celeilalte vor dura cel puțin o săptămână. Nivelurile de radiații sunt normale, a declarat conducerea.

Ucraina nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la această chestiune.

Întrebarea cine ar trebui să controleze și să exploateze imensa centrală este una dintre problemele controversate din cadrul negocierilor de pace mediate de SUA, care se desfășoară lent și care urmează să fie reluate la Geneva luna viitoare.

