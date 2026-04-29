Foto Un artist francez s-a închis într-o cuşcă timp de o lună, în semn de protest faţă de influenţa giganţilor tech

Damien Aspe
Artistul francez Damien Aspe, fotografiat prin vitrina galeriei sale din Toulouse, unde s-a închis într-o cuşcă pentru o lună, într-un performance împotriva influenţei GAFAM, 28 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images
"Cine deţine tehnologia digitală, deţine lumea" Controversa lucrării generate cu AI

Artistul francez contemporan Damien Aspe, îmbrăcat într-un costum portocaliu, intenţionează să rămână timp de o lună închis într-o cuşcă metalică, în vitrina galeriei sale din Toulouse, în sud-vestul Franţei, pentru a denunţa influenţa reţelelor sociale şi a tehnologiei digitale, care îi ţine astăzi „prizonieri” pe cetăţeni.

Performance-ul său îi invită în special pe tineri să îşi pună întrebări despre relaţia lor cu tehnologia digitală, libertatea de exprimare şi formele contemporane de control exercitate de GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon şi Microsoft), relatează AFP preluată de Agerpres.

Damien Aspe artist francez
Artistul francez Damien Aspe, fotografiat prin vitrina galeriei sale din Toulouse, unde s-a închis într-o cuşcă pentru o lună, într-un performance împotriva influenţei GAFAM, 28 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images

„Cine deţine tehnologia digitală, deţine lumea”

„Cine deţine tehnologia digitală, deţine lumea”, a remarcat bărbatul de 53 de ani, purtând uniforma pe care scrie „GAFAM Penitentiary” („Penitenciarul GAFAM”).

Artistul şi-a stabilit un program strict: doar o oră de plimbare dimineaţa şi una seara, precum şi două zile dedicate vizitelor, când publicul va putea discuta cu el.

În opinia sa, mediul digital este o oportunitate, dar şi „un factor de izolare socială”.

„Gândirea este limitată de reţelele sociale şi de algoritmii acestora”, iar „informaţia este foarte dirijată”, a declarat Damien Aspe pentru AFP.

Originar din Toulouse, artistul intenţionează să rămână zi şi noapte în „celula” sa până la 27 mai, dată la care este programat un proces fictiv pe care GAFAM i l-ar intenta pentru „încălcarea regulilor de utilizare”.

Simularea procesului va fi deschisă publicului şi va implica un avocat real şi un procuror retras din activitate.

Damien Aspe
Artistul francez Damien Aspe, fotografiat prin vitrina galeriei sale din Toulouse, unde s-a închis într-o cuşcă pentru o lună, într-un performance împotriva influenţei GAFAM, 28 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images

Controversa lucrării generate cu AI

La originea procesului fictiv se află ceea ce artistul consideră a fi o formă de cenzură exercitată pe reţelele sociale asupra uneia dintre operele sale, realizată cu inteligenţă artificială, intitulată „L'autocratie guidant ses ouailles” („Autocraţia care îşi mână turma”). Potrivit acestuia, restricţionarea ar fi fost motivată de nerespectarea normelor privind nuditatea.

Pentru această lucrare, Damien Aspe spune că s-a inspirat din celebrul tablou al lui Eugene Delacroix „La Liberté guidant le peuple” („Libertatea conducând poporul”) din 1830, pe care l-a descris drept „primul exemplu de fotojurnalism din istorie”, adăugând că doreşte să se alieze acestei abordări, în calitate de martor al epocii sale.

Damien Aspe
Artistul francez Damien Aspe, fotografiat prin vitrina galeriei sale din Toulouse, unde s-a închis într-o cuşcă pentru o lună, într-un performance împotriva influenţei GAFAM, 28 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images

Editor : Ana Petrescu

