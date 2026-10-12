Un atac cibernetic a afectat sistemele de refrigerare din sute de supermarketuri franceze

Un atac cibernetic de amploare a afectat sistemele de refrigerare ale supermarketurilor din toată Franța, provocând, potrivit unor surse, alterarea produselor alimentare proaspete și congelate, după ce hackerii au manipulat de la distanță sistemele de control al temperaturii. Au fost afectate raioanele supermarketurilor Intermarché, Leclerc și Super U, scrie Le Parisien.

Potrivit BFMTV, atacul a început în noaptea de duminică spre luni, vizând versiunile mai vechi ale software-ului de control al sistemelor de refrigerare furnizat de compania daneză Danfoss.

Aceste sisteme servesc la monitorizarea de la distanță a congelatoarelor și a vitrinelor frigorifice și declanșează o alertă în caz de disfuncționalitate sau de creștere suspectă a temperaturii. De asemenea, sunt utilizate pentru a declanșa procesele automate de dezghețare. O activitate de care grupul danez Danfoss este pe punctul de a se despărți.

Se pare că atacatorii au exploatat funcția de dezghețare a sistemelor, forțând echipamentele frigorifice să se încălzească continuu în loc să mențină produsele la rece. Se pare că temperaturile au fost setate la valori de până la 50°C, distrugând stocuri întregi de alimente în câteva ore.

Au fost afectate mai multe lanțuri importante de supermarketuri, printre care Intermarché, Super U și E.Leclerc. Au fost afectate, de asemenea, magazinele Metro și firme independente, inclusiv măcelăriile.

Conform unor surse din industrie citate de BFMTV, aproximativ 150 de magazine Intermarché ar fi afectate. Numărul total al locațiilor afectate rămâne neclar.

Dominique Schelcher, președintele Coopérative U, a confirmat luni dimineață pe X că „un atac cibernetic afectează încă din această noapte instalațiile de refrigerare ale mai multor magazine din rețeaua noastră”. „Confirm că, încă din această noapte, un atac cibernetic afectează instalațiile de refrigerare ale mai multor magazine din rețeaua noastră @CooperativeU.

Echipele noastre sunt pe deplin mobilizate, în colaborare cu specialiștii în refrigerare, pentru a remedia situația cât mai repede posibil. O anchetă va trebui să facă lumină”, a scris el.

Pierderile financiare sunt deja semnificative. În Haguenau, Alsacia, un magazin Intermarché ar fi pierdut întregul stoc de alimente congelate, în valoare de aproximativ 50.000 de euro. Un magazin Super U din apropiere ar fi fost nevoit să arunce atât produsele proaspete, cât și cele congelate, pierderile fiind estimate la 220.000 de euro. Un magazin E.Leclerc din același oraș a fost, de asemenea, afectat, deși pierderile sale nu au fost încă calculate.

Pierderile cumulate raportate la magazinele Intermarché și Super U numai în Haguenau se ridică la aproximativ 270.000 de euro. Pagubele la nivel național ar putea ajunge la câteva milioane de euro.

Intermarché ar fi confirmat incidentul într-o comunicare internă, avertizând că mai multe magazine au suferit pierderi de produse congelate. Coopérative U a recunoscut, de asemenea, atacul și a înființat echipe de criză pentru a ajuta magazinele afectate și a coordona acțiunile cu specialiștii în refrigerare.

Ancheta tehnică este în curs, iar amploarea totală a pagubelor nu a fost încă stabilită.

Autoritățile și companiile lucrează în continuare pentru a determina circumstanțele complete ale atacului. Identitatea autorilor nu a fost confirmată.

Editor : M.C