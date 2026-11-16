Un atac cu o dronă ar fi cauzat scufundarea unei nave cargo în largul coastelor Bulgariei, potrivit unor surse din domeniul securității

O navă de marfă care transporta grâu s-a scufundat luni în largul coastelor bulgare de la Marea Neagră, după ce a fost lovită de o dronă maritimă și abandonată de echipaj, au declarat surse din domeniul securității maritime, acesta fiind cel mai recent incident dintr-o serie de atacuri din regiune, scrie Reuters.

Echipajul format din 12 cetățeni turci a fost salvat de pe nava „Betul8”, care arbora pavilion somalez, de către nave militare aflate în zonă, a declarat una dintre surse. Ministerul Transporturilor din Bulgaria a precizat că unul dintre elicopterele sale i-a transportat la țărm și că aceștia se aflau în stare bună.

Nava, care transporta 3.000 de tone metrice de grâu, naviga din România spre Egipt și s-a răsturnat în zona economică exclusivă a Bulgariei, a declarat luni Ministerul Transporturilor din această țară.

Administratorul navei, cu sediul în Insulele Marshall, nu a putut fi contactat imediat pentru a oferi un comentariu.

Bulgaria a lansat operațiunea de căutare și salvare după ce a primit un semnal de urgență luni dimineața, care indica faptul că nava se scufunda la aproximativ 40 de mile marine de Cap Kaliakra, a precizat ministerul într-un comunicat. Până în prezent, nu au fost raportate victime sau impact asupra mediului, au declarat sursele.

„Betul8” este a 17-a navă atacată în largul coastelor Bulgariei și României de la jumătatea lunii iulie, potrivit firmei de securitate maritimă Diaplous.

Apele din largul celor două țări membre NATO au devenit ruta principală pentru transporturile din Ucraina, unul dintre cei mai mari exportatori de cereale din lume, ale cărui porturi de la Marea Neagră sunt supuse unor atacuri constante din partea Rusiei de la invazia acesteia în Ucraina.

Oficialii români și bulgari s-au arătat precauți în a atribui vina pentru atacurile din apropierea coastelor lor, deși unii au arătat ocazional cu degetul spre Moscova, care neagă orice implicare. Ucraina a fost, de asemenea, acuzată că a atacat nave rusești în alte părți ale Mării Negre.

Editor : M.C