Live TV

„Un atac grav". Reacția lui Viktor Orban, după ce Peter Szijjarto a fost acuzat că ar fi transmis Rusiei rapoarte confidențiale ale UE

Data publicării:
Peter Szijjarto și Viktor Orban.
Peter Szijjarto și Viktor Orban. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Teorii absurde ale conspiraţiei"

Premierul ungar Viktor Orban a condamnat, luni, presupusa interceptare a convorbirilor ministrului de externe Peter Szijjarto, după ce ziarul Washington Post afirmase că acesta îi raportează în direct de la reuniuni ale UE omologului său rus Serghei Lavrov.

„Ascultarea convorbirilor unui membru al guvernului este un atac grav împotriva Ungariei", a comunicat Orban într-un mesaj pe Facebook, adăugând că a cerut ministerului justiţiei de la Budapesta să ancheteze suspiciunile, transmite AFP, potrivit Agerpres. 

Cotidianul citat nu a menţionat însă în articolul publicat sâmbăta trecută vreo interceptare a convorbirilor lui Szijjarto. Acuzaţiile la adresa acestuia se bazau pe declaraţii ale mai multor foşti şi actuali oficiali europeni din domeniul securităţii.

Potrivit acestora, şeful diplomaţiei ungare îl sună frecvent pe Lavrov în pauzele reuniunilor Consiliului Uniunii Europene, pentru a-i furniza relatări directe despre ceea ce se discută acolo.

„Teorii absurde ale conspiraţiei"

Szijjarto a respins acuzaţiile ca „teorii absurde ale conspiraţiei" şi a susţinut că a fost şocat că „unul sau mai multe servicii de informaţii străine au recurs la o supraveghere cu cooperarea activă a unui jurnalist ungar".

Premierul polonez Donald Tusk a reacţionat la articolul menţionat afirmând că „n-ar trebui să se mire nimeni. Bănuiam de multă vreme". El a adăugat, duminică, pe platforma X că acesta este unul din motivele pentru care ia cuvântul doar când este strict necesar şi nu spune decât strictul necesar.

Liderul opoziţiei ungare, Peter Magyar, a apreciat că ar putea fi vorba de înaltă trădare, pentru care pedeapsa poate merge până la închisoarea pe viaţă. „Conform informaţiilor actuale, Peter Szijjarto colaborează cu ruşii şi trădează interesele ungare şi europene", a afirmat el pe Facebook.

Citește și: UE limitează fluxul de informaţii sensibile spre Ungaria din cauza temerilor legate de scurgeri de informaţii către Rusia (Politico)

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
orban putin
1
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
2
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
explozie turcia
3
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au prăbușit, trei oameni au...
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
4
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra petrolului iranian...
SAR operation at Kharkiv apartment block hit by Russian missile, Ukraine - 07 Mar 2026
5
Noua rachetă rusească „Izdeliie-30” face ca atacurile să fie mai greu de anticipat: a...
S-a văitat că familia sa a trăit în "sărăcie", cu 3.000 € pe lună. Milionarul român a spus acum ce studii are
Digi Sport
S-a văitat că familia sa a trăit în "sărăcie", cu 3.000 € pe lună. Milionarul român a spus acum ce studii are
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
George Kent
Diplomat american: „Rușii nu sunt interesați să negocieze un acord. Vor doar aparența unui proces. Asta au făcut și la Minsk”
Valori
Raidul asupra mașinii ucrainene de transport de valori ar fi fost organizat de serviciile secrete ungare pentru a provoca o confruntare
peter szijjarto alaturi de serghei lavrov care zambeste
UE limitează fluxul de informaţii sensibile spre Ungaria din cauza temerilor legate de scurgeri de informaţii către Rusia (Politico)
Submarin iranian
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost scufundat de Marina americană
Volodimir Zelenski
Zelenski, după negocierile Ucraina-SUA în Florida: E clar că atenţia părţii americane e îndreptată spre războiul din Iran
Recomandările redacţiei
Scumpire caburanti
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților...
simion aur inquam george calin
AUR a atacat la CCR bugetul de stat pentru 2026. Care sunt motivele...
radu miruta foto gov ro
România poate trimite militari care să ajute la deblocarea Strâmtorii...
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„L-ați văzut pe Bolojan cum era ca peștele în apă la Congresul USR?”...
Ultimele știri
Război în Orientul Mijlociu, ziua 24. Armata Iranului, mesaj pentru Trump: „Ești concediat!” Anunț surpriză al președintelui SUA
Donald Trump, omagiu la moartea lui Chuck Norris. „Nu-ţi venea să te pui cu el”
Bursele europene au revenit pe creștere după ce Trump a amânat loviturile asupra Iranului. Analist: „Reacțiile sunt emoționale”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unei mirese care a divorțat la trei minute de la nuntă. Ce i-a spus mirele a revoltat-o complet
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500...
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soția lui Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova. Portarul a fost convocat de...
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să...
Adevărul
West Point avertizează că blocarea strâmtorii Ormuz va sufoca industria de apărare a SUA
Playtech
România va interveni pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Cum vor ajuta militarii noştri
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
78.000 de oameni la unison! Simona Țăranu: ”Recunosc! Mi s-a făcut pielea de găină”
Pro FM
Fiica de 11 ani a lui Jude Law, fotbalistul Jorginho și Chappell Roan, în mijlocul unui scandal în Brazilia...
Film Now
Cine l-a salvat pe Chuck Norris când și-a pierdut „sufletul” la Hollywood: „A fost un exemplu de credință și...
Adevarul
The Economist: războiul din Iran îl face pe Donald Trump mai slab și mai imprevizibil
Newsweek
Ministrul muncii schimbă data la care se dau ajutoarele la pensie. Casa de Pensii confirmă problemele
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Filmul care înregistrează cel mai profitabil debut al anului la box office. Scor de 95% pe Rotten Tomates
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...