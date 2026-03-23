„Un atac grav”. Reacția lui Viktor Orban, după ce Peter Szijjarto a fost acuzat că ar fi transmis Rusiei rapoarte confidențiale ale UE

Premierul ungar Viktor Orban a condamnat, luni, presupusa interceptare a convorbirilor ministrului de externe Peter Szijjarto, după ce ziarul Washington Post afirmase că acesta îi raportează în direct de la reuniuni ale UE omologului său rus Serghei Lavrov.

„Ascultarea convorbirilor unui membru al guvernului este un atac grav împotriva Ungariei", a comunicat Orban într-un mesaj pe Facebook, adăugând că a cerut ministerului justiţiei de la Budapesta să ancheteze suspiciunile, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Cotidianul citat nu a menţionat însă în articolul publicat sâmbăta trecută vreo interceptare a convorbirilor lui Szijjarto. Acuzaţiile la adresa acestuia se bazau pe declaraţii ale mai multor foşti şi actuali oficiali europeni din domeniul securităţii.

Potrivit acestora, şeful diplomaţiei ungare îl sună frecvent pe Lavrov în pauzele reuniunilor Consiliului Uniunii Europene, pentru a-i furniza relatări directe despre ceea ce se discută acolo.

„Teorii absurde ale conspiraţiei"

Szijjarto a respins acuzaţiile ca „teorii absurde ale conspiraţiei" şi a susţinut că a fost şocat că „unul sau mai multe servicii de informaţii străine au recurs la o supraveghere cu cooperarea activă a unui jurnalist ungar".

Premierul polonez Donald Tusk a reacţionat la articolul menţionat afirmând că „n-ar trebui să se mire nimeni. Bănuiam de multă vreme". El a adăugat, duminică, pe platforma X că acesta este unul din motivele pentru care ia cuvântul doar când este strict necesar şi nu spune decât strictul necesar.

Liderul opoziţiei ungare, Peter Magyar, a apreciat că ar putea fi vorba de înaltă trădare, pentru care pedeapsa poate merge până la închisoarea pe viaţă. „Conform informaţiilor actuale, Peter Szijjarto colaborează cu ruşii şi trădează interesele ungare şi europene", a afirmat el pe Facebook.

