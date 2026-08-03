Un atac rusesc a distrus milioane de articole destinate prevenirii infecției cu HIV în Ucraina

O rachetă rusă a lovit un depozit din apropierea orașului Kiev în urmă cu două săptămâni, distrugând 62 de milioane de articole utilizate pentru prevenirea infecțiilor cu HIV în Ucraina, ceea ce a determinat organizațiile umanitare să acționeze urgent pentru a reface stocurile, scrie The New York Times.

Atacul a făcut parte dintr-o campanie mai amplă de lovituri rusești asupra infrastructurii civile din Ucraina, inclusiv centrale electrice, centre comerciale și spitale, care, potrivit analiștilor militari, are scopul de a face viața civililor insuportabilă și de a provoca un impact psihologic asupra populației.

Atacul din 19 iulie asupra depozitului nu afectează tratamentul celor aproximativ 250.000 de persoane care trăiesc cu HIV în Ucraina, dar ar putea împiedica eforturile de a preveni transmiterea virusului către alte persoane. Epidemia din țară este alimentată în mare parte de utilizarea în comun a acelor contaminate în rândul consumatorilor de droguri intravenoase.

Cu aproximativ două săptămâni înainte de atac, cantități suficiente de materiale de prevenire a HIV pentru restul anului 2026 fuseseră trimise către centrele de distribuție din întreaga țară. Însă depozitul distrus conținea seringi, ace, tampoane cu alcool și prezervative în valoare de aproximativ 3 milioane de dolari, destinate anului 2027.

Dacă aceste articole nu vor fi înlocuite până în noiembrie, țara ar putea înregistra cel puțin 16.000 de cazuri noi de HIV în 2027, dublu față de numărul obișnuit, potrivit unei estimări a Alianței pentru Sănătate Publică, o organizație ucraineană non-profit care gestionează aceste provizii.

„Nu putem înlocui prezervativele doar cu compasiune”, a declarat Andrii Klepikov, directorul executiv al alianței.

Având în vedere perturbările cauzate de război, majoritatea persoanelor expuse riscului de infectare cu HIV nu au alte mijloace de a obține mijloacele de prevenire de care au nevoie, a spus el: „Ei depind de aprovizionarea noastră și depind de regularitatea acestei aprovizionări.”

Winnie Byanyima, directoarea executivă a UNAIDS, a condamnat atacul ca fiind o „încălcare a dreptului internațional umanitar”.

„Există legi ale războiului”, a spus ea. „Nu ai voie să vizezi unități medicale sau școli pentru copii.”

Atacul asupra depozitului a făcut parte dintr-un atac aerian mai amplu din acea zi, pe care oficialii ucraineni l-au descris ca fiind unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete balistice din război, implicând cel puțin 41 de rachete.

Videoclipurile și fotografiile publicate de Serviciile de Urgență de Stat ale Ucrainei au arătat centrul logistic în care se afla depozitul, transformat în ruine. Pereții săi metalici roșii și albi erau îndoiți, iar structura de oțel era contorsionată și învăluită într-un nor de fum negru.

Nu este clar ce conținea exact centrul logistic, iar autoritățile ucrainene au dezvăluit rareori dacă la locațiile lovite de Rusia era depozitat echipament militar. De asemenea, nu este clar dacă în apropierea centrului logistic se afla o țintă militară, cum ar fi un sistem de apărare aeriană sau un poligon de antrenament al armatei.

Cel mai recent, Moscova a lansat o campanie împotriva centrelor de distribuție poștală, avariind sau distrugând peste 400 de astfel de centre aparținând Nova Poșta, un serviciu poștal privat din Ucraina. Prim-ministrul Ucrainei, Sergii Koretskîi, a declarat, de asemenea, recent că 1,5 milioane de cărți ucrainene au fost distruse în urma atacurilor asupra tipografiilor, facilităților de editare și depozitelor de cărți.

Pe parcursul unei mari părți a războiului, Ucraina și-a limitat în mare măsură atacurile din interiorul Rusiei la instalații militare și rafinării de petrol care contribuiau la finanțarea efortului de război al Kremlinului. Însă, pe măsură ce capacitățile Kievului în materie de drone cu rază lungă de acțiune s-au îmbunătățit, acesta a început să-și extindă lista de ținte pentru a include infrastructura comercială și alte bunuri civile.

În ultimele zile, Kievul a lansat o serie de atacuri asupra depozitelor aparținând Wildberries, un echivalent rus al Amazon. De asemenea, a vizat în repetate rânduri rețeaua electrică din Crimeea, peninsula ucraineană pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014, lăsând sute de mii de oameni fără electricitate timp de câteva zile la rând.

Editor : B.E.