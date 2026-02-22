Live TV

Un atac rusesc a lovit o fabrică Mondelez International, una dintre primele investiții majore ale SUA în economia Ucrainei

Data actualizării: Data publicării:
Atac rusesc asupra fabricii Mondelez International din Ucraina Foto Andrii Sîbiha X
Atac rusesc asupra fabricii Mondelez International din Ucraina Foto: Andrii Sîbiha/ X

Rusia a lovit în noaptea de sâmbătă spre duminică o companie americană din Ucraina, situată în Trostianeț, regiunea Sumîi. Ținta a fost o fabrică a brandului de produse de cofetărie Mondelez International, potrivit unei postări a ministrului ucrainean de Externe Andrii Sîbiha pe X.

„Astăzi, Rusia a lovit o altă companie americană din Ucraina – o unitate de producție civilă a Mondelez din Trostianeț – una dintre primele investiții majore ale SUA în economia independentă a Ucrainei”, a scris Sîbiha.

Ministrul de Externe ucrainean a declarat că o rachetă a lovit una dintre clădirile de producție. Nu au existat victime, din fericire.

Sîbiha a menționat că fabrica din Trostianeț, care a fost lovită de agresor, nu este o țintă militară, ci o fabrică care funcționează din anii 1990, producând mărci de renume mondial, din domeniul producției de cofetărie și alimente, angajând ucraineni și contribuind atât la economia ucraineană, cât și la cea americană.

„Când rachetele rusești lovesc astfel de obiective, ele nu vizează doar Ucraina. Ele vizează interesele comerciale americane în Europa. Moscova nu poate vorbi despre dialog economic cu Statele Unite în timp ce atacă obiective de producție deținute de SUA”, a adăugat ministrul.

El a subliniat că atacul Rusiei asupra industriei civile nu este un război, ci un act deliberat de terorism economic, pentru care cei responsabili trebuie trași la răspundere.

Atacurile rusești asupra firmelor americane din Ucraina au fost înregistrate și anterior. De exemplu, pe 30 ianuarie, inamicul a lovit depozitele unei companii americane din regiunea Harkov cu o rachetă balistică.

Între timp, rușii îl îndeamnă pe președintele american Donald Trump să facă afaceri cu ei.

De exemplu, recent, Kirill Dmitriev, emisar al Kremlinului implicat în negocierile cu SUA, a scris că ridicarea sancțiunilor anti-ruse ar fi în interesul Washingtonului, deoarece țările ar putea atunci să se angajeze în proiecte comune extrem de profitabile, în valoare de mii de miliarde de dolari.

