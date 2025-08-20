Live TV

Un atac ucrainean a întrerupt alimentarea cu electricitate în regiunea Zaporojie, controlată de Rusia. Centrala nucleară nu e afectată

Data publicării:
Ukraine's 141st Infantry Brigade Operates In Zaporizhzhia Region
Militari ucraineni pe frontul Zaporojie. Foto: Getty Images

Un atac cu drone ucrainene a întrerupt marți seara alimentarea cu energie electrică în zone din regiunea Zaporojie din Ucraina, aflate sub control rus, a declarat guvernatorul instalat de Moscova.

Forţele ruse controlează peste jumătate din regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei, însă Kievul menţine controlul asupra principalului centru administrativ al regiunii, iar atacurile sale au întrerupt periodic alimentarea cu energie electrică în zonele controlate de Rusia.

În 2022, Rusia a anexat regiunea Zaporojie, împreună cu Herson, precum şi Donetsk şi Luhansk din estul Ucrainei, la aproximativ şapte luni după invadarea vecinului său mai mic, relatează Reuters, citată de News.ro.

„Motivul întreruperilor de curent în regiunea Zaporojie este încă un atac terorist al inamicului cu drone asupra echipamentelor de înaltă tensiune”, a scris guvernatorul numit de Moscova, Evgheni Balițki, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Balițki a transmis că echipele de reparaţii restabilesc alimentarea cu energie electrică şi comută zonele afectate la linii de rezervă. El a afirmat că lucrările sunt îngreunate „de pericolul unor noi atacuri şi de întuneric”.

Bombardamentele ucrainene şi atacurile cu drone au întrerupt alimentarea cu energie electrică în iunie pentru mai mult de 24 de ore pentru cel puţin 700.000 de locuitori din întreaga zonă. Acest atac pare să fi fost cel mai mare de acest gen pe teritoriul controlat de Rusia de la începutul războiului.

Centrala nucleară din Zaporojie, controlată de Rusia, cea mai mare din Europa, cu şase reactoare, funcţiona normal, neafectată de întreruperile de curent, a declarat directorul de comunicare al centralei, Evghenia Iașina, pentru agenţia de ştiri rusă RIA.

Centrala nu produce energie electrică, dar are nevoie de energie pentru sistemele de răcire şi monitorizare pentru a menţine siguranţa. Ucraina şi Rusia se acuză reciproc în mod regulat că organizează atacuri asupra centralei, capturate de forţele ruse în primele săptămâni ale invaziei din februarie 2022.

În partea regiunii Herson aflată sub control ucrainean, guvernatorul Viaceslav Prokudin a declarat într-o postare pe Telegram că bombardamentele ruseşti au ucis un locuitor al unui mic oraş situat la nord de capitala regională.

Şi guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk din nordul Ucrainei, Serhi Lîsak, a declarat, de asemenea, pe Telegram că bombardamentele ruseşti au ucis un locuitor din Nikopol, o ţintă frecventă a atacurilor Moscovei pe malul nordic al râului Dnipro.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
3
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
fulger, furtuna
5
Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvernul bolojan
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență...
profimedia-0826924054
MApN: Rusia a lansat „grupuri de drone” pentru a ataca Ucraina la...
protest studenti timisoara
„Nu faceți ce vreți din noi”. Studenții amenință cu boicotul anului...
hoți filmați în timp ce încearcă să fure mașini scumpe
Explozie a numărului de mașini furate. Ce metode și tehnologii...
Ultimele știri
VIDEO Minge de foc pe cerul Japoniei: Momentul surprins de camerele de supraveghere
Experții ruși nu cred în întâlnirea Putin-Zelenski. Cauza ar fi vremea
Casa Albă a lansat un cont oficial pe TikTok, platforma pe care Trump promitea să o interzică în 2020: „America, ne-am întors!”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1021685987
Trump vrea să ajungă în Rai și crede că un acord de pace în Ucraina l-ar putea ajuta
drone terestre folosite de armata rusă în Ucraina
Rusia a aruncat în luptă contra Ucrainei cele mai bizare modele de roboți: autobuzul de drone, hoverboard-uri antitanc și cutii pe roți
Steag UE
Ce țări ar putea deveni următoarele candidate pentru a adera la Uniunea Europeană, în afară de Moldova sau Ucraina
Locomotiva
Forțele ucrainene au distrus un tren care transporta combustibil în partea ocupată a regiunii Zaporojie. Zeci de vagoane, în flăcări
mesaj ro-alert tulcea
Mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea: există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Partenerii noștri
Pe Roz
Un model a renunțat la carieră pentru a trăi în deșert. Ce surpriză i-a rezervat viața: „Am o misiune pe...
Cancan
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la...
Fanatik.ro
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Thiam, transferat de FCSB! Gigi Becali a detonat bomba de la miezul nopții
Adevărul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
”Întreaga lume vă urăște”. A pornit scandalul, după ce soțul a semnat contractul carierei
Pro FM
Rita Ora, declarație emoționantă pentru Taika Waititi, de ziua lui: „Sunt atât de mândră de tine, mă inspiri...
Film Now
De la Paris la Veneția. Lily Collins, surprinsă la filmările pentru „Emily in Paris” în cel mai romantic oraș...
Adevarul
Cât de aproape e acum pacea în Ucraina și ce are de făcut România. „Asta arată capacitatea Europei de a se...
Newsweek
Ce interese de familie îl fac pe George Simion să nu voteze tăierea pensiilor speciale?
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Omul care și-a dorit să stârnească rivalitatea între Mila Kunis și Natalie Portman, la filmările pentru Black...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...