Un atac ucrainean a întrerupt alimentarea cu electricitate în regiunea Zaporojie, controlată de Rusia. Centrala nucleară nu e afectată

Un atac cu drone ucrainene a întrerupt marți seara alimentarea cu energie electrică în zone din regiunea Zaporojie din Ucraina, aflate sub control rus, a declarat guvernatorul instalat de Moscova.

Forţele ruse controlează peste jumătate din regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei, însă Kievul menţine controlul asupra principalului centru administrativ al regiunii, iar atacurile sale au întrerupt periodic alimentarea cu energie electrică în zonele controlate de Rusia.

În 2022, Rusia a anexat regiunea Zaporojie, împreună cu Herson, precum şi Donetsk şi Luhansk din estul Ucrainei, la aproximativ şapte luni după invadarea vecinului său mai mic, relatează Reuters, citată de News.ro.

„Motivul întreruperilor de curent în regiunea Zaporojie este încă un atac terorist al inamicului cu drone asupra echipamentelor de înaltă tensiune”, a scris guvernatorul numit de Moscova, Evgheni Balițki, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Balițki a transmis că echipele de reparaţii restabilesc alimentarea cu energie electrică şi comută zonele afectate la linii de rezervă. El a afirmat că lucrările sunt îngreunate „de pericolul unor noi atacuri şi de întuneric”.

Bombardamentele ucrainene şi atacurile cu drone au întrerupt alimentarea cu energie electrică în iunie pentru mai mult de 24 de ore pentru cel puţin 700.000 de locuitori din întreaga zonă. Acest atac pare să fi fost cel mai mare de acest gen pe teritoriul controlat de Rusia de la începutul războiului.

Centrala nucleară din Zaporojie, controlată de Rusia, cea mai mare din Europa, cu şase reactoare, funcţiona normal, neafectată de întreruperile de curent, a declarat directorul de comunicare al centralei, Evghenia Iașina, pentru agenţia de ştiri rusă RIA.

Centrala nu produce energie electrică, dar are nevoie de energie pentru sistemele de răcire şi monitorizare pentru a menţine siguranţa. Ucraina şi Rusia se acuză reciproc în mod regulat că organizează atacuri asupra centralei, capturate de forţele ruse în primele săptămâni ale invaziei din februarie 2022.

În partea regiunii Herson aflată sub control ucrainean, guvernatorul Viaceslav Prokudin a declarat într-o postare pe Telegram că bombardamentele ruseşti au ucis un locuitor al unui mic oraş situat la nord de capitala regională.

Şi guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk din nordul Ucrainei, Serhi Lîsak, a declarat, de asemenea, pe Telegram că bombardamentele ruseşti au ucis un locuitor din Nikopol, o ţintă frecventă a atacurilor Moscovei pe malul nordic al râului Dnipro.

Editor : M.B.