Live TV

Un autobuz supraetajat a intrat în pietonii de pe un trotuar din Londra. Mai multe persoane au fost rănite

Data publicării:
bus londra
Sursa foto: X
Din articol
„Incident tragic”

Mai multe persoane au fost transportate la spital după ce un autobuz a lovit pietoni pe o stradă aglomerată din Londra.

Se pare că mai multe persoane, inclusiv șoferul autobuzului, au fost rănite în urma accidentului produs joi dimineață pe Victoria Street, în apropierea stației Victoria.

Nimeni nu a murit, a declarat Poliția Metropolitană, și nu s-au făcut arestări. A fost lansată o anchetă, a adăugat poliția, transmite skynews.

La fața locului se află mai multe mașini ale serviciilor de urgență, inclusiv mașini de poliție, ambulanțe și o mașină de pompieri.

Emit Suker, 47 de ani, a declarat agenției de știri PA: „Autobuzul venea din Westminster. În autobuz se aflau aproximativ 15-16 persoane. Oamenii țipau – a fost îngrozitor.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un alt martor ocular a declarat: „Am auzit o bubuitură puternică – am ieșit afară și am văzut o femeie întinsă pe jos, înconjurată de o mulțime de oameni. Mulți oameni de la sala de sport au ieșit în fugă să o ajute.”

O urmă de motorină care se întindea pe strada Allington a obligat poliția să interzică fumatul în zonă, din cauza temerilor legate de un incident.

Un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță din Londra a confirmat că a fost chemat la ora 8:20 dimineața, în urma unor sesizări privind un accident rutier.

Acesta a adăugat: „Am trimis resurse la fața locului, inclusiv echipaje de ambulanță, paramedici avansați, un paramedic într-o mașină de intervenție rapidă, un manager al echipei clinice, un ofițer de intervenție în caz de incident și un vehicul de sprijin pentru comandă. Am trimis și ambulanța aeriană din Londra.

„Incident tragic”

Rosie Trew, șefa serviciului de transport cu autobuzul al TfL, a declarat: „Gândurile noastre sunt alături de persoanele care au fost rănite în urma unui accident de autobuz pe strada Victoria.

„Colaborăm cu poliția și operatorul Transport UK pentru a investiga urgent acest incident.

„Acesta trebuie să fi fost un incident traumatizant pentru toate persoanele implicate și oferim sprijin tuturor celor afectați.”

În ultimii ani, doi pietoni au murit în accidente de autobuz în Victoria.

Catherine Finnegan, în vârstă de 56 de ani, din Galway, Irlanda, a murit după ce a fost lovită de un autobuz cu etaj la stația de autobuz din Victoria, în ianuarie anul trecut.

În august 2021, Melissa Burr, în vârstă de 32 de ani, din Rainham, Kent, a fost ucisă la stație după ce șoferul de autobuz Olusofa Popoola a accelerat accidental în spatele unui autobuz staționat, împingându-l în ea.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
1
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
2
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
2025-06-20-7
3
Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a...
nastase profimedia
4
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
5
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
A apărat un penalty și peste câteva secunde a murit! Imagini cu puternic impact emoțional
Digi Sport
A apărat un penalty și peste câteva secunde a murit! Imagini cu puternic impact emoțional
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
Judecătorii vor reclama la Curtea Constituțională legea care modifică...
Adrian Câciu și Gabriela Horga.
Ceartă și jigniri PSD-PNL în direct la televizor. Adrian Câciu...
Plenul reunit al Parlamentului.
Un deputat PSD a semnat una dintre moțiunile AUR. Cum explică PSD: E...
BUCURESTI - GUVERN - CONFERINTA - MASURI FISCALE IN SANATATE - 2 ilie bolojan
Nou plan pentru reducerile din primării. Tăierea bugetelor, nu a...
Ultimele știri
Ministrul Bogdan Ivan demontează un fake news: România nu dă gratis energie electrică în Republica Moldova
Tensiuni între Moscova și Tallin, după ce Estonia l-a expulzat pe prim-secretarul ambasadei ruse
Pe 8 septembrie, la Digi FM se sună de intrare într-un nou sezon. Unul aniversar, de 10
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
trotineta getyimages
Un băiat de 13 ani se află în comă profundă la spital, după ce a căzut de pe trotineta electrică
lucian braniste
Cum s-a petrecut tragedia din Vaslui, unde un copil a murit electrocutat. Primar: „Nu-mi explic, fizic, ce s-a întâmplat acolo”
accident
Mărturia tânărului pe trotinetă care a accidentat mortal o femeie: „Se grăbea la muncă și, din cauza soarelui, nu a văzut victima”
accident a1
Trei muncitori care făceau marcaje rutiere pe A1 au murit după ce au fost loviţi de o cisternă
ambulanta 112
Accident grav pe A1 Sibiu-Deva: trei muncitori au fost loviți de un TIR. Victimele, în stare gravă. Traficul este blocat
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a riscat închisoarea și s-a căsătorit cu verișorul ei, căruia i-a dăruit și un copil. Ce a urmat...
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Culisele uluitoare ale transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Mititelu a negociat direct cu...
Adevărul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playtech
Semnul ciudat care a apărut pe genţile frigorifice ale livratorilor din Bucureşti. Ce înseamnă şi de ce îl...
Digi FM
Mai ceva ca într-un film de dragoste. În loc de martor, un fluture "a binecuvântat" simbolic nunta a doi...
Digi Sport
Scene "șocante": arbitră lovită peste față, după un cartonaș roșu! Imaginile fac înconjurul lumii
Pro FM
Brian de la Backstreet Boys, 25 de ani frumoși de căsnicie. Cine e femeia care l-a făcut să uite de fanele...
Film Now
Feblețea lui Tom Cruise, apariție de senzație la Veneția. Debut pe covorul roșu alături de soțul ei, după...
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Newsweek
Pensionarii păcăliți de Casa de Pensii că le mărește pensia la Mica Recalculare. Când vor primi bani
Digi FM
Prinţesa Leonor a Spaniei, în salopeta de zbor, la Academia Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ”. A...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Katie Holmes, vizitată de fiica sa pe platourile de la „Happy Hours”. Suri Cruise i-a încântat cu zâmbetul ei...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...