Un autocar cu 50 de turiști străini s-a răsturnat pe o autostradă din Germania. Doi pasageri au murit și mai mulți sunt grav răniți

Doi turiști filipinezi au murit, iar alți opt au fost răniți grav, duminică, după ce un autocar în care se aflau aproximativ 50 de persoane s-a răsturnat pe o autostradă din Bavaria, în sudul Germaniei. Accidentul s-a produs în timp ce grupul se îndrepta spre Munchen, pentru Oktoberfest, potrivit News.ro, care citează AFP.

Accidentul s-a produs în jurul orei 04:00, ora locală (05:00, ora României).

Autocarul, închiriat de o companie de voiaj, transporta un grup de turiști filipinezi care se îndreptau spre Munchen pentru Oktoberfest, a declarat o sursă din cadrul poliției din districtul Oberbayern (Bavaria Superioară) pentru AFP.

Potrivit primelor informații din anchetă, autoturismul circula pe autostrada A96 când a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat în apropiere de Buchloe, în districtul Ostallgäu, o regiune situată în apropierea graniței cu Austria.

La locul accidentului au fost mobilizate forțele de intervenție, iar autostrada A96 a fost închisă temporar în ambele sensuri.

Editor : A.P.