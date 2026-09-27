Live TV

Un autocar cu 50 de turiști străini s-a răsturnat pe o autostradă din Germania. Doi pasageri au murit și mai mulți sunt grav răniți

Data publicării:
Autocar accident Bavaria
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Doi turiști filipinezi au murit, iar alți opt au fost răniți grav, duminică, după ce un autocar în care se aflau aproximativ 50 de persoane s-a răsturnat pe o autostradă din Bavaria, în sudul Germaniei. Accidentul s-a produs în timp ce grupul se îndrepta spre Munchen, pentru Oktoberfest, potrivit News.ro, care citează AFP.

Accidentul s-a produs în jurul orei 04:00, ora locală (05:00, ora României).

Autocarul, închiriat de o companie de voiaj, transporta un grup de turiști filipinezi care se îndreptau spre Munchen pentru Oktoberfest, a declarat o sursă din cadrul poliției din districtul Oberbayern (Bavaria Superioară) pentru AFP.

Potrivit primelor informații din anchetă, autoturismul circula pe autostrada A96 când a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat în apropiere de Buchloe, în districtul Ostallgäu, o regiune situată în apropierea graniței cu Austria.

La locul accidentului au fost mobilizate forțele de intervenție, iar autostrada A96 a fost închisă temporar în ambele sensuri.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
radu miruta
1
Reacția lui Radu Miruță, după ce a stat o oră în trafic pe Valea Oltului: „Patru oameni...
Captură de site cu articolul care ulterior a fost șters. Foto NEXTA X
2
Agenția rusă de stat RIA Novosti a publicat numele viitorului stat care ar urma să fie...
Pensie minimă 2026. Inquam Photos Octav Ganea
3
Care este pensia minimă în 2026 dacă ai cotizat 15 ani. De ce suma primită poate fi...
30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
4
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat la o cină, înainte de căderea Guvernului...
US Capitol Dome Congress House of Representatives US Senate Washington DC
5
Mai mulți senatori americani îl îndeamnă pe Trump să retragă invitația adresată lui Putin...
Gică Hagi a anunțat decizia în cazul lui Ianis Hagi, după ”valul” de critici
Digi Sport
Gică Hagi a anunțat decizia în cazul lui Ianis Hagi, după ”valul” de critici
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Masina CJ
Accident la 140 km/h în Cluj-Napoca. Imagini filmate cu câteva clipe înainte de tragedia de la podul IRA
lavrov wadephul
Ce au discutat în spatele ușilor închise ministrul german de Externe și Serghei Lavrov la prima întâlnire de la începutul războiului
St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)
Emisarul lui Putin spune că Rusia şi Germania ar putea redeschide împreună gazoductul Nord Stream, aruncat în aer acum 4 ani
Discovery of a Large Roman Coin Hoard
Comoară din vremea împăratului Hadrian, scoasă la lumină după aproape 1.900 de ani. Descoperirea făcută pe un câmp din Germania
#UNKÜRZBAR - Protest gegen Angriffe auf Arbeitnehmer*innenrechte und soziale Infrastruktur, Nürnberg, 26.09.2026
Proteste masive în Germania față de reducerea beneficiilor sociale. 175.000 de oameni au ieșit în stradă
Recomandările redacţiei
muresan grindeanu
Siegfried Mureșan, replică pentru Sorin Grindeanu în scandalul cu...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
Ambasadorul Marii Britanii, Giles Portman, despre anularea alegerilor...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia...
INSTANT_DECLA_SIEGFRIED_MURESAN_012_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Siegfried Mureșan a trimis câte o „scrisoare de misiune” fiecărui...
Ultimele știri
Cum ar fi ajuns o femeie „rege” al Egiptului în urmă cu 5.000 de ani. Noile dovezi care ar putea rescrie istoria
Ucraina se pregătește de un schimb major de prizonieri cu Rusia. Budanov: Ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare
Lupta UFC „polițist vs ex deținut” a durat doar 57 de secunde. Reacția învingătorului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea care le-a pus la încercare timp de opt ani. Începe un capitol complet...
Cancan
Patronul Dristor Doner Kebap a fost arestat în Turcia! Rețeaua lui de trafic folosea mai mulți studenți din...
Fanatik.ro
„Numele este neeligibil”: Proprietarul calului Austrian Painter, obligat să-l redenumească după plângeri
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
Ianis Stoica, 4 goluri în Portugalia: de ce Gică Hagi nu l-a chemat la națională și ce a dezvăluit MM Stoica
Adevărul
Prețul motorinei a crescut cu aproape 3 lei pe litru. Cât a ajuns să coste un plin și cât ar putea costa în...
Playtech
Cât valorează un an în plus de muncă la pensie. Diferența dintre 35 și 40 de ani lucrați
Digi FM
Și-a luat cei trei copii și s-a mutat în Tenerife, dar visul a durat doar două luni. De ce s-a întors...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit la doar 26 de ani. Ultimele sale secunde în ring. ATENȚIE Imagini cu puternic impact emoțional
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova locuiesc în „buncărul miliardarilor”. Cum arată locul în care își cresc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Toți îl invidiau pentru fizicul din "Baywatch", dar Zac Efron își supunea corpul unui stres imens: "Nu eram...
Adevarul
Panouri fotovoltaice pe balcon sau pe bloc: cât costă, cât produc și când se amortizează investiția
Newsweek
Avertisment de la ministrul de finanțe pentru pensionari. „2027 e mai greu”. Ce spune de creșterea pensiilor
Digi FM
Protest fără precedent în școlile din România! De ce merg elevii îmbrăcați în negru la ore
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă dacă nu-ți schimbi periuța de dinți la timp. Acest lucru poate dăuna danturii la fel ca...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Entuziasm uriaș al fanilor. Brad Pitt și Ines de Ramon au făcut furori la San Sebastian. Ea a arătat...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...