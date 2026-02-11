Live TV

Video Un avion a ajuns în ocean, după ce aeronava a ratat pista de aterizare

Data publicării:
avion
Peste 50 de oameni aflați într-un avion au ajuns în ocean, după ce aeronava a ratat pista de aterizare. Foto: Captură video

Peste 50 de oameni aflați într-un avion au ajuns în ocean, după ce aeronava a ratat pista de aterizare. S-a întâmplat în Somalia, la scurt timp de la decolare.

Aparatul de zbor plecase din capitala țării și, din cauza unei probleme tehnice, a trebuit să se întoarcă pe aeroport. Numai că după aterizare, pilotul a pierdut controlul avionului, care a ajuns în apă.

Mai multe echipe de intervenție au ajuns rapid la fața locului, dar toți cei 55 de oameni de la bord - pasageri și echipaj deopotrivă - au fost evacuați în siguranță, fără ca cineva să fie grav rănit.

Editor : A.P.

