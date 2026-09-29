Un avion al unei companii iraniene a fost sechestrat pe pistă, cu tot cu pasageri, înainte de decolare, la Istanbul. O companie turcă pentru servicii aeriene a reclamat o datorie de aproximativ trei milioane de euro din partea Caspian Airlines. Executorii judecătorești au venit să sechestreze avionul chiar înainte să decoleze. Pasagerii și echipajul au fost coborâți din aeronavă, relatează Euronews.

Avionul sechestrat este un Boeing 737 al companiei Caspian Airlines. Aeronava urma să efectueze un zbor către Iran.

Avocații și executorii judecătorești care îi reprezentau pe creditorii companiei turce ACM Temsil Gözetim, specializată în reprezentare și supraveghere în domeniul aviației, au ajuns la aeronavă în timp ce aceasta se pregătea de decolare și au pus în aplicare ordinul de sechestru, potrivit Agenției Anadolu, conform sursei citate.

Pasagerii și echipajul de cabină au fost coborâți din avion și s-au întors în terminal.

Caspian Airlines este o companie aeriană cu sediul în Teheran, înființată în 1993 și care operează în cadrul grupului aviatic de stat iranian. Compania folosește avioane Boeing 737 pe rute interne și internaționale, inclusiv către Istanbul.

Companiile aeriene iraniene, afectate de sancțiuni

Companiile aeriene iraniene s-au confruntat de-a lungul anilor cu dificultăți în întreținerea flotelor și în respectarea obligațiilor financiare față de partenerii străini, ca urmare a sancțiunilor americane. Acestea limitează accesul Iranului la aeronave, piese de schimb, servicii de mentenanță și sisteme financiare internaționale.

Războiul dintre SUA și Iran, început în februarie, a amplificat aceste presiuni, în condițiile în care spațiul aerian iranian a fost perturbat în mod repetat, iar rutele internaționale au fost reduse.

Sechestrarea aeronavei a avut loc la câteva zile după intrarea în vigoare a unor sancțiuni secundare extinse impuse de SUA sectorului aviatic iranian.

Departamentul Trezoreriei SUA a sancționat, pe 8 septembrie, 27 de companii aeriene iraniene și nouă furnizori de servicii asociați, în cadrul operațiunii „Economic Outcast”. Autoritățile americane au avertizat că aeroporturile străine, furnizorii de combustibil, operatorii de servicii la sol și companiile de ticketing care continuă să ofere servicii transportatorilor iranieni vor fi, la rândul lor, sancționați și riscă să fie excluși din sistemul bazat pe dolarul american.

Zborurile internaționale din Iran, reduse

Sancțiunile secundare au dus la o reducere rapidă a activității companiilor aeriene iraniene pe plan internațional. Zborurile transportatorilor iranieni au fost suspendate în Irak, Emiratele Arabe Unite, Azerbaidjan și Oman.

La rândul său, cea mai mare companie aeriană privată din Iran, Mahan Air, a suspendat zborurile către Turcia și Oman.

Lufthansa și Austrian Airlines și-au suspendat propriile curse către Iran până pe 24 octombrie. Qatar Airways a suspendat serviciile, invocând restricțiile asupra spațiului aerian. China, Rusia și Pakistan au continuat să mențină zborurile către și dinspre Iran.

Potrivit datelor de monitorizare, principalul aeroport din Teheran a ajuns să opereze aproximativ 41 de zboruri internaționale pe zi, față de 80-90 înainte de intrarea în vigoare a sancțiunilor.

Teheranul a depus plângeri oficiale la ONU, Organizația Aviației Civile Internaționale și Curtea Internațională de Justiție.

Turcia nu a interzis oficial operarea companiilor aeriene iraniene, motiv pentru care Caspian Airlines opera în continuare ruta către Istanbul în momentul în care aeronava a fost sechestrată.

Editor : C.S.