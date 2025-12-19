Live TV

Un avion a vărsat tone de kerosen peste 8 comune belgiene înainte de aterizarea de urgenţă. Mirosul neobișnuit i-a speriat pe localnici

avion
Foto: GettyImages

Un avion Boeing 747 a efectuat o evacuare de urgenţă a kerosenului deasupra a opt comune din Liège, după ce a avut o problemă cu trenul de aterizare în timpul zborului, relatează Le Figaro.

Un miros neobişnuit a surprins duminică numeroşi locuitori din periferia oraşului Liège, în Belgia. Semnalat pe reţelele sociale şi autorităţilor locale, acest miros neplăcut a stârnit iniţial îndoieli.

În cele din urmă, s-a identificat cauza: un avion cargo Boeing 747 a efectuat o evacuare masivă a kerosenului deasupra mai multor localităţi, după un incident tehnic survenit la scurt timp după decolare, relatează RTBF și news.ro. 

Aeronava, operată de compania Challenge Airlines, a decolat de pe aeroportul din Liège puţin înainte de ora locală 10:30, cu destinaţia New York. La scurt timp după decolare, echipajul a detectat o defecţiune la trenul de aterizare, obligând avionul să se întoarcă şi să se pregătească pentru o aterizare de urgenţă. Cu rezervoarele pline, greutatea aeronavei depăşea limita autorizată pentru o aterizare în siguranţă.

Avionul Boeing 747 a început astfel procedura de evacuare a combustibilului, efectuând timp de aproape o oră manevre de zbor în cerc deasupra vestului oraşului Liège, după cum arată datele site-ului de monitorizare aeriană FlightRadar24.

Aeronava a aterizat în cele din urmă fără incidente la aeroportul din Liège la ora locală 11:45. Conform mai multor estimări relatate de presa belgiană, până la 100 de tone de kerosen s-ar fi eliberat deasupra a opt comune, printre care Grâce-Hollogne, Awans sau Crisnée.

„Este o procedură numită eliberare de combustibil, utilizată în principal în caz de urgenţă”, a explicat Christian Delcourt, purtătorul de cuvânt al aeroportului din Liège. El a precizat că această operaţiune are scopul de a uşura avionul pentru a evita deteriorarea structurii sale la aterizare, combustibilul evaporându-se în mare parte la altitudine. Cu toate acestea, reglementările prevăd că acest tip de evacuare trebuie să se efectueze la o altitudine minimă de 3000 de metri şi, în principiu, deasupra Mării Nordului, departe de zonele locuite.

Editor : A.P.

