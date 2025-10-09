Un avion american de spionaj a fost zărit deasupra regiunii ruse Kaliningrad. De unde a decolat aparatul RC-135U

Un avion de spionaj al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite a fost văzut survolând exclava rusă Kaliningrad, situată la granița cu Polonia, pe fondul tensiunilor crescânde dintre NATO și Moscova, scrie TVP World.

Datele de urmărire a zborurilor par să arate că un avion american RC-135U a decolat marți dimineață din Marea Britanie, a survolat statele baltice și apoi a făcut o buclă în jurul Kaliningradului, într-o călătorie dus-întors de 7 ore, potrivit sursei menționate.

RC-135U este un avion special conceput pentru a colecta informații electronice despre radarele și sistemele de comunicații ale inamicului și este echipat pentru realimentare aeriană, ceea ce îi conferă o autonomie nelimitată.

Kaliningrad, o mică exclavă de la Marea Baltică, are o importanță militară strategică pentru Moscova și se află în centrul tensiunilor geopolitice crescute de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Kremlin în 2022.

Situată între Polonia și Lituania, două state membre NATO, regiunea găzduiește flota rusă din Marea Baltică și sisteme avansate de rachete. Perturbările continue ale spațiului aerian cauzate de bruiajul GPS au fost, de asemenea, atribuite unei baze secrete din zonă.

De unde a venit avionul-spion?

Avionul de recunoaștere al serviciilor secrete americane, care a fost zărit survolând Kaliningradul, a decolat marți dimineață din Marea Britanie.

A plecat de la Mildenhall, o bază a Forțelor Aeriene Regale din Suffolk, sud-estul Angliei, la ora 08:32 CET, (09:32, ora României), îndreptându-se spre statele baltice și Kaliningrad, înainte de a se întoarce în Marea Britanie la ora 15:36 CET (16.36, ora României).

Deși scopul misiunii de marți nu a fost confirmat oficial, FlightRadar24 a raportat că același avion, cu indicativul JAKE37, a survolat Kaliningradul și joia trecută, când s-au înregistrat incursiuni ale unor drone care au perturbat aeroportul din Munchen.

Incidente puse pe seama Rusiei

Aparenta misiune de spionaj a SUA vine după o recentă creștere a incidentelor de război hibrid legate de Rusia în statele europene membre NATO, multe dintre ele implicând activități suspecte cu drone și încălcări ale spațiului aerian, mai scrie TVP World.

Zeci de zboruri au fost deviate sau anulate vinerea trecută la Aeroportul din Monchen, al doilea ca mărime din Germania, lăsând peste 10.000 de pasageri blocați în urma observării unor drone necunoscute.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că el crede că Rusia se află în spatele multora dintre aceste drone, deși a adăugat că niciuna nu era înarmată.

În septembrie, peste 20 de drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei într-un incident fără precedent, care l-a determinat pe prim-ministrul polonez Donald Tusk să avertizeze că incidentul a fost „cel mai apropiat de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial”.

Editor : B.P.