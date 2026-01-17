Un avion ATR a dispărut de pe radar în Indonezia. 11 persoane se aflau la bord

Autoritățile din Indonezia caută un avion de mici dimensiuni care transporta 11 persoane și care a dispărut de pe radar în timp ce survola estul țării, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Avionul cu turbopropulsor, aparținând companiei aeriene Indonesia Air Transport, se îndrepta spre Makassar, în Sulawesi de Sud, după ce a decolat din Yogyakarta, de pe insula Java. La bord se aflau trei pasageri și opt membri ai echipajului.

Aeronava dispărută de pe radar este un ATR 42-500, potrivit producătorului ATR, companie care fabrică aeronave de transport regional cu turbopropulsor și are sediul în Toulouse, Franța. Reprezentanții companiei au anunțat că experții săi sunt implicați în operațiunile de localizare a aeronavei dispărute.

„Gândurile noastre se îndreaptă către persoanele afectate de acest incident. Experții ATR sunt pe deplin implicați în colaborarea cu autoritățile indoneziene și cu compania aeriană”, se arată într-un comunicat al producătorului.

Potrivit șefului agenției locale de Căutare și Salvare, mai multe echipe au fost trimise într-o zonă montană din regiunea Moros, la aproximativ 42 de kilometri de capitala provinciei, în apropierea ultimei poziții cunoscute a aeronavei. La operațiunile de căutare participă armata, poliția și voluntari, atât pe cale terestră, cât și aeriană. De asemenea, în zonă au fost trimise un elicopter și mai multe drone pentru identificarea aeronavei din aer.

