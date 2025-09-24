Live TV

Un avion de luptă rusesc a survolat o fregată germană în Marea Baltică: „O nouă încercare de provocare din partea Moscovei”

Data actualizării: Data publicării:
fregata germana
Foto: Profimedia

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat miercuri în faţa Bundestagului (camera inferioară a parlamentului german), că un avion de vânătoare rusesc a survolat recent o fregată germană în Marea Baltică, în ceea ce el a descris drept o nouă încercare de provocare din partea Moscovei, relatează agenţiile EFE şi DPA.

Vorbind în parlament la o dezbatere despre bugetul pe 2026, Pistorius a afirmat că recent „drone şi avioane de vânătoare ruseşti au pătruns adânc în spaţiul aerian polonez şi eston şi au survolat o fregată germană în Marea Baltică”, fără a oferi detalii despre momentul când a avut loc acest ultim incident.

Preşedintele rus Vladimir „Putin vrea să provoace statele membre NATO şi să identifice, să expună şi să exploateze presupuse puncte slabe ale alianţei NATO”, crede ministrul german, reafirmând că răspunsul aliaţilor trebuie să fie ferm şi unit, dar şi reţinut.

Rusia a denunţat miercuri mai devreme „isteria” europenilor care o acuză tot mai des de încălcarea spaţiului lor aerian de avioane sau drone ruseşti, acuzaţii care conform purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, sunt „nefondate şi nesusţinute de probe”, notează agenţiile EFE şi DPA, citate de Agerpres.

În urmă cu două săptămâni, circa 20 de drone au pătruns în spaţiul aerian polonez. Polonia şi aliaţi din NATO care au avioane de luptă desfăşurate în această ţară au doborât mai multe dintre aceste drone cu rachete lansate de avioane F-16 şi F-35.

În timp ce responsabili polonezi, ucraineni şi occidentali au acuzat o provocare deliberată din partea Rusiei, aceasta a negat orice intenţie de a-şi trimite dronele dincolo de graniţele Ucrainei în timpul atacului efectuat în noaptea de 9 spre 10 septembrie asupra unor ţinte în această ţară, menţionând că dronele pătrunse în Polonia aveau o rază de acţiune de numai aproximativ 700 de kilometri.

Ulterior, vineri, trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat în spaţiul aerian al Estoniei, potrivit NATO şi guvernului acestei ţări, care au acuzat Rusia de o „provocare fără precedent”. Rusia neagă intrarea acelor avioane în spaţiul aerian al Estoniei, afirmând că ele se îndreptau către exclava rusă Kaliningrad urmând culoarul de zbor stabilit în spaţiul aerian internaţional şi fără a fi pătruns în spaţiul aerian eston.

Într-un alt incident, Danemarca a închis luni aeroportul din Copenhaga în urma apariţiei unor drone de origine necunoscută.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
2
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
3
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
fugarul emil ganj
4
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai e valabil”
Digi Sport
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai e valabil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Premierul Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută...
radu marinescu
Radu Marinescu, despre extrădarea lui Potra: Nu avem tratat cu EAU...
nicusor dan delegatie airbus
România caută să se înarmeze. Nicușor Dan s-a întâlnit cu...
gbhsgrbs
NATO se pregătește de războiul viitorului. Imagini exclusive cu un...
Ultimele știri
DIICOT, ultimele informații în dosarul mailurilor de amenințare către școli și spitale, în care este audiat un elev de 17 ani
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le încalcă spațiul aerian
Trump le-a promis liderilor arabi la ONU că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania (surse)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
militari medici germani exercitiu militar
Germania se pregătește să trateze 1.000 de soldați răniți pe zi, în cazul unui conflict cu Rusia
friedrich merz face declaratii
Patronii germani îi cer cancelarului Friedrich Merz o reformă „urgentă” pentru rezolvarea problemelor economice
Frederich Merz
Cum arată lista de achiziții militare ale Germaniei, de 80 de miliarde de euro, și de ce armele americane ocupă doar un loc simbolic
Understanding,The,Israel-palestinian,Authority,Dispute.,Top,View,Photo,Of,Palestinian
Germania anunță condițiile în care va recunoaște oficial statul Palestina
avioane Eurofighter
Alertă în Marea Baltică: Germania a trimis două avioane Eurofighter să intercepteze o aeronavă rusească de spionaj
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Fanatik.ro
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat! Update
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost socru mic
Adevărul
Statul român, sfătuit să renunțe la promovarea prin Miorița, Dracula și Sfinxul din Bucegi. „Sunt niște...
Playtech
Pilonul I vs. Pilonul II. Care sunt diferențele între pensii
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Pro FM
Lana Del Rey, adevărul despre operațiile estetice. Ce intervenții și-a făcut artista la nivelul feței
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Monștri marini gigantici, cu tentacule de 21 de metri, aduși de valuri pe mai multe plaje din SUA. Ce este...
Newsweek
Bolojan anunță vârsta la care se va ieși la pensie. E nevoie de mai mulți oameni să muncească
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
"Arca lui Noe", capsula rusească de cercetare Bion-M, a revenit pe Pământ după o lună în spațiu. Care sunt...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare