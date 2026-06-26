Un avion de mici dimensiuni a lovit cea mai înaltă clădire din Beijing

Un avion de mici dimensiuni s-a izbit vineri de edificiul China Zun, cea mai înaltă clădire din capitala chineză Beijing, au confirmat martori pentru agenţia EFE, fără să se cunoască deocamdată cauzele evenimentului.

Respectiva clădire este situată în zona Guomao, principalul centru financiar al Beijingului, în districtul Chaoyang şi în apropierea altor clădiri emblematice ale capitalei Chinei, inclusiv sediul televiziunii de stat CCTV.

Imagini surprinse la faţa locului şi care circulă pe reţelele de socializare internaţionale arată o gaură în faţada de sticlă a clădirii zgârie-nori, fragmente de avion căzute pe o şosea din apropiere şi un taxi cu luneta spartă. Un cetăţean spaniol care locuieşte la Beijing a declarat că la faţa locului au venit zeci de maşini de poliţie şi multe ambulanţe.

Autorităţile chineze nu au anunţat încă un bilanţ al victimelor şi nici nu au oferit o versiune oficială a circumstanţelor evenimentului, notează EFE, citată de Agerpres.

China Zun, cunoscut şi ca Turnul CITIC, domină profilul urban al districtului financiar din Beijing şi este una dintre clădirile emblematice ale capitalei chineze. Turnul, înalt de 528 de metri, a fost inaugurat în 2018 şi a devenit cel mai înalt zgârie-nori din oraş.

Trei ani mai târziu, în 2021, China a interzis construirea clădirilor de peste 500 de metri înălţime şi le-a limitat cu stricteţe pe cele mai înalte de 250 de metri, pe fondul îngrijorărilor legate de siguranţa structurală a acestor clădiri şi a dificultăţilor întâmpinate de către dezvoltatorii imobiliari în atragerea chiriaşilor.

Editor : Liviu Cojan