Un avion de vânătoare F-35 american a făcut o aterizare de urgență după ce a fost avariat de un presupus tir iranian

Aeronave de luptă F-35. Foto: Shutterstock

Un avion de vânătoare F-35 american a efectuat o aterizare de urgenţă la o bază aeriană americană din Orientul Mijlociu după ce a fost lovit de ceea ce se crede a fi un tir provenit din Iran.

Căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, a declarat că avionul de luptă de generaţia a cincea „zbura într-o misiune de luptă deasupra Iranului” când a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgenţă, informează CNN, preluat de News.ro

Hawkins a spus că aeronava a aterizat în siguranţă, iar incidentul este în curs de investigare.

„Aeronava a aterizat în siguranţă, iar pilotul se află într-o stare stabilă”, a adăugat Hawkins. „Acest incident este în curs de investigare”, a menţionat el.

Ar fi prima dată când Iranul loveşte o aeronavă americană în războiul început la sfârşitul lunii februarie. Atât SUA, cât şi Israelul utilizează avioane F-35 în acest conflict; aeronava costă peste 100 de milioane de dolari.

Aterizarea de urgenţă are loc în contextul în care înalţi oficiali americani continuă să susţină că această campanie împotriva Iranului este un succes pe scară largă. Secretarul apărării, Pete Hegseth, a declarat joi dimineaţă că SUA „câştigă decisiv” şi că apărarea aeriană a Iranului a fost „distrusă”.

